Theatermann Pol Greisch wird heute 90 Jahre alt

Pol Greisch erlebt die Pandemie wie einen Traum, einen absurden, denn gerade diese Disharmonie kennt er bestens – er hat sie in vielen seiner Bühnenstücke angewandt, um so auf Unzulänglichkeiten im Menschen hinzuweisen.

Der Theatermann und Literat Pol Greisch, seit vielen Jahren auch Mitarbeiter des wöchentlichen Feuilletons „Die Warte“ im „Luxemburger Wort“, wird heute 90 Jahre alt. Ein langes Leben auf der Bühne – und nun das! „Ich erlebe die Corona-Krise wie einen Traum, versuche sie zu verdrängen“, sagt der Jubilar am Telefon. Besuch zum Geburtstag wird er heute nicht bekommen. „Ich tue, was ich immer schon getan habe – gehe raus in die Natur“, meint der 90-Jährige und lacht.



„Ich habe alles gesagt“

Pol Greisch hat sein Leben lang seinen gleichermaßen kritischen wie einfühlsamen Blick auf die Menschen gerichtet ...