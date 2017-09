(C./müs/dco) - Schon mal spüren, was so alles in der gerade gestarteten Kultursaison geboten wird? Das geht am besten beim jährlichen Theaterfest, dessen Auflage 2017 diesmal nicht in der Abtei Neumünster, sondern auf der Place Clairefontaine stattfand. Mit dem Ortswechsel und der Verlegung von einem Sonntag auf einen Samstag wollten die Verantwortlichen rund um die „Theater Federatioun“ noch stärker auf die künstlerische Arbeit der Bühnen und Festivals im Land aufmerksam machen. Wie hier im Bild die Truppe um Fabio Godinho (auf der Tonne) sorgten am letzten Samstag die Theatermacher für kleine Einlagen aus den aktuellen Arbeiten, standen für jede Frage zu den Angeboten für große und kleine Zuschauer zur Verfügung und machten auf die Produktionen der Saison 2017/18 aufmerksam. Besonders begehrt: Kostüme aus dem Fundus des TNL oder des „Théâtre du Centaure“, die verkauft bzw. versteigert wurden. Unser Fotografen Laurent Blum hat sich unter die Leute gemischt: