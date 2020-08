Cadre intime pour le séduisant concert du Trio Sascha Ley, Murat Öztürk et Laurent Payfert.

TheaterContainer de Mamer: Anti-déprime musical

Isabelle TRÜB (BROWN) Cadre intime pour le séduisant concert du Trio Sascha Ley, Murat Öztürk et Laurent Payfert.

Niché en plein cœur de la commune de Mamer jusqu’à la fin du mois d’août, le TheaterContainer a pris ses quartiers dans la cour de la Maison pour Jeunes Henri Trauffler.

Posée dans un cadre enchanteur, entourée d’un côté par des arbres et de l’autre par un bâtiment historique, cette scène mobile aux dimensions modestes, parfaitement équipée, est amenée à accueillir quatre spectacles pour enfant et trois pour adultes, dont un musical et deux productions théâtrales, et une quinzaine de représentation en plein air au fil de ce jeune festival, qui se veut résolument anti-déprime.

Combler un réel besoin

Grâce à cette initiative inspirée, qui comble un réel besoin après les longs mois de restrictions qui ont complètement bouleversé la vie culturelle du pays, les spectateurs de tous âges peuvent se réunir en toute sécurité et se laisser à nouveau inspirer par l’élan et la joie qui animent les nombreux artistes invités.

Le cadre inattendu pour un concert en plein a su tenu ses promesses. Photo: Chris Karaba

Sous un ciel dégagé, illuminé par l’éclairage chaleureux du soleil couchant, le public a pris place sur une petite quarantaine de chaises placées dans la cour, lundi soir. Bien que les placeurs aient respecté la règle des 2 mètres de distance entre spectateurs, afin que chacun ait la possibilité d’enlever son masque une fois assis, ils ont toutefois permis de former de petites «bulles» familiales, ce qui a créé une ambiance à la fois intime, et plus accueillante.

Contrasté et séduisant

C’est sous le titre de «Free Spirit Songs» que le Trio Ley-Öztürk-Payfert a présenté un programme aussi contrasté que séduisant. Alternant des compositions originales et des hommages aux grands noms du passé, ces artistes chevronnés ont convié le public à retrouver le plaisir intense de l’expérience vécue et ont su recréer tout en douceur les liens impalpables qui s’y tissent, pour le bonheur de tous, entre les interprètes et leurs auditeurs.

Sascha Ley, une voix fidèle à elle-même

Plus n’est besoin de présenter Sascha Ley, dont la voix expressive sait s’adapter à maints styles différents, tout en restant fidèle à elle-même. Qu’elle choisisse de s’exprimer avec un timbre voilé et sensuel, ou s’envole avec délicatesse dans le registre de son choix, elle sait établir une atmosphère rayonnante, toute en nuances.

La chanteuse Sascha Ley à l'aise dans tous les registres et styles. Photo: Chris Karaba

Si le contrebassiste Laurent Payfert a rarement occupé le premier plan lors des échanges avec ses partenaires, il s’est montré d’un à-propos admirable, les encourageant par un commentaire chaleureux, vigoureux et passionné, ou les secondant par des pizzicati souples, rêveurs.





Trois musiciens à l'unison. Photo: Chris Karaba

Murat Öztürk a su tirer des sonorités contrastées et éloquentes de son clavier électrique, maintenant le dialogue avec une imagination jamais prise en défaut et offrant un soutien coloré au discours chanté, sans pour autant jamais perdre le fil de la pulsation rythmique sous-jacente.

Magnifique dose de culture vivante

Très à leur aise dans ce répertoire, les musiciens ont créé une ambiance toute d’intimité et de nostalgie dès leur première chanson, «Departure», un extrait de leur récent CD «It’s Alright To Be Everywhere».

Sascha Ley y a ajouté une note personnelle en sifflant allègrement la dernière mélodie. Cet excellent équilibre sonore s’est poursuivi tout au long d’un programme bien contrasté, qui a brillamment mis en avant la complicité et le métier qui lient les trois artistes, que ce soit l’entente rythmique entre le pianiste et le contrebassiste, qui n’ont d’ailleurs pas hésité à utiliser leurs instruments ici et là pour ajouter quelques effets de percussion, ou entre la chanteuse et les instrumentistes, qui l’ont suivie jusque dans les nuances les plus légères. Une magnifique dose de culture vivante, que le public peut encore apprécier à Mamer ce mardi et mercredi soir .

Concert du Trio Sascha Ley, Murat Öztürk et Laurent Payfert ce mardi et mercredis soir à 20 heures au TheaterContaner de Mamer. Réservation des billets à 10 euros au tél. 47 08 95-1 ou sous www.luxembourg-ticket.lu



Programme complet du festival: www.mamer.lu/theatercontainer.



