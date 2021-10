In Schulhöfen hat die neue Netflix-Serie „The Squid Game“ Nachahmer gefunden: Koreanische Kinderspielchen und brutale Bilder.

Netflix-Serie aus Südkorea

"The Squid Game", ein Phänomen und eine gefährliche Süße

Die Straßenverkäuferin Jung Jung-soon und ihr Ehemann Lim Chang-joo stellen so genannte Dalgonas her, eine knusprige Süßigkeit, die in der Netflix-Erfolgsserie „Squid Game“ vorkommt – süß, simpel, aber fiktiv tödlich. Straßenverkäufer in Südkorea werden mit der Armut der Nachkriegszeit in Verbindung gebracht. Dieses Paar hat nun dank der Serie auch im wirklichen Leben einen Jackpot geknackt – sie waren Teil des Sets.

„Squid Game“, ein Spiel, bei dem Verlierer sofort getötet werden, sorgt vielfach auch für sehr negative Schlagzeilen. Die brutalen Bilder und die körperliche und psychische Gewalt, die in der Serie dargestellt wird, haben auf Kinder keinen guten Einfluss. An einer Schule in Belgien etwa haben Schüler Folgen nachgespielt. Das Lehrpersonal warnt dringlichst davor.

Squid Game : en Belgique, des enfants imitent les jeux violents de la série pendant la récréation https://t.co/xxUrPp1z11 pic.twitter.com/Nkzw7Ee0Hn — Sud Ouest (@sudouest) October 6, 2021

Netflix gibt die Serie ab 16 Jahren frei, nach Angaben des Streamingdienstleisters ist „Squid Game“ die derzeit meistgeschaute Serie in Luxemburg.

Kein Kinderspiel: Jeder verdient eine zweite Chance. Doch in der neuen südkoreanischen Netflix-Serie „The Squid Game“ kann sie tödlich enden. Hunderte Menschen, die einen Rückschlag im Leben erlitten haben, bekommen eine geheimnisvolle Einladung. 456 verzweifelte Kandidaten sagen zu, sie werden alle an einem unbekannten Ort eingeschlossen. Einer kann umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro gewinnen, wenn er bei einem Survival-Game siegt, das koreanische Kinderspielchen der 1970er und 1980er aufgreift. Den Kampf ums Überleben muss man wörtlich nehmen. Verlierer werden sofort getötet.

Die Serie hatte in Südkorea auch noch einen unerwarteten Effekt, denn in einer Szene ist eine Telefonnummer zu sehen, die es tatsächlich gibt. Seit die Serie kürzlich online ging, riefen Tausende Menschen bei ihr an, sagte Geschäftsfrau Kim Gil-young koreanischen Medien. Sie alle wollten im Todesspiel mitmachen. Netflix will die Nummer nun pixeln.