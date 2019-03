Trauer unter den Fans von "The Prodigy": Gründungsmitglied und Sänger Keith Flint hat sich offenbar umgebracht.

"The Prodigy"-Sänger Keith Flint ist tot

In ihrer Musik trifft sich Techno, Hardcore und Breakbeat - eine Mischung, welche die Band populär machte und die sie auch vier Mal in Luxemburg live vorstellte. An diesem Montag hat "The Prodigy" nun den Tod eines ihrer Gründungsmitglieder zu beklagen: Keith Flint wurde im Alter von 49 Jahren leblos in seinem Haus gefunden.

(sop/dpa) - Keith Flint, der Sänger der Hardcore-Band "The Prodigy", ist gestorben. Flint wurde an diesem Montagmorgen leblos in seinem Haus in der englischen Grafschaft Essex gefunden. Das berichteten verschiedene britische Medien übereinstimmend.

Der Sänger und Tänzer wurde 49 Jahre alt, hatte sich aber bereits vor Jahren größtenteils aus der Band zurückgezogen. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Am Nachmittag gab die Band auf ihrem Instagram-Account bekannt, Flint habe sich "das Leben genommen."

Noch am 8. Dezember 2018 war "The Prodigy" in der Rockhal aufgetreten und hatte das aktuelle Album "No Tourists" vorgestellt. Es war das vierte Konzert, dass die Band im Luxemburg gegeben hatte.

"The Prodigy" war auch die Band gewesen, die am 23. September 2005 zur Eröffnung der Rockhal als Erste auf der Bühne gestanden hatte: In Anwesenheit des großherzoglichen Paares hatten sie die ausverkaufte Rockhal eingeweiht. Zudem waren die Briten um Gründungsmitglied Flint 2010 und 2015 für Konzerte im Land aufgetreten.