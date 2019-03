Trauer unter den Fans der Hardcore-Band "The Prodigy": Gründungsmitglied und Sänger Keith Flint wurde am Montag leblos in seinem Haus gefunden.

"The Prodigy"-Sänger Keith Flint gestorben

In ihrer Musik trifft sich Techno, Hardcore und Breakbeat - eine Mischung, welche die Band populär machte und die sie auch vier Mal in Luxemburg live vorstellte. An diesem Montag hat "The Prodigy" nun den Tod eines ihrer Gründungsmitglieder zu beklagen: Keith Flint wurde im Alter von 49 Jahren leblos in seinem Haus gefunden.

(sop/dpa) - Keith Flint, der Sänger der Hardcore-Band "The Prodigy", ist gestorben. Flint wurde an diesem Montagmorgen leblos in seinem Haus in der englischen Grafschaft Essex gefunden. Das berichteten verschiedene britische Medien übereinstimmend. Der Sänger und Tänzer wurde 49 Jahre alt, hatte sich aber bereits vor Jahren größtenteils aus der Band zurückgezogen. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Von einem Verbrechen wird aber nicht ausgegangen. Noch am 8 ...

