(TJ) - Star-Wars-Fans haben sich den für Mitte Dezember geplanten Kinostart der achten Episode seit längerer Zeit vorgemerkt. Nun bekommen sie mit dem zweiten Trailer zu "The Last Jedi" einen weiteren Vorgeschmack auf das, was sie kurz vor Weihnachten erwartet: Lucasfilm, die Produktionsfirma der achten Episode gibt mit einem 154 Sekunden dauernden Trailer einen kleinen Ausblick auf den Streifen - ohne allerdings zu viel über die Sorgen und Ängste von Held Luke Skywalker zu verraten.



Der Trailer wurde binnen weniger Stunden millionenmal gesehen. Bereits im April war ein erster Trailer ins Netz gestellt worden. Darin waren Bilder zu sehen, die an der Westküste Irlands gedreht wurden.