«The Everted Capital»: épilogue d'un long parcours

Thierry HICK

L’aventure au Casino Luxembourg pour Fabien Giraud et Raphaël Siboni démarrait en 2014 avec l’exposition «The Unmanned», suivie en 2018 du deuxième volet «2045-1542 A History of Computation» et se conclue aujourd’hui avec «The Everted Capital (Katabasis)». Même si l’heure de l’épilogue s’annonce, la fin reste ouverte.



Les premiers échanges entre l’institution de la rue Notre-Dame et Fabien Giraud et Raphaël Siboni remontent quant à eux à 2012. «Cette longue collaboration nous a permis de suivre et d’accompagner les artistes sur une période prolongée», se réjouit aujourd’hui Kevin Muhlen, le directeur du Casino.

De la suite dans les idées

Fabien Giraud et Raphaël Siboni ont de la suite dans les idées. Le premier opus en 2014 s’articulait autour de trois épisodes consacrés aux évolutions technologiques. En 2018, rebelote avec huit nouveaux épisodes pour une suite plus étendue. Et, en 2022, la conclusion des débats et réflexions autour de nouvelles propositions.

Des propositions qui ne sont pas toujours faciles d’accès, il faut bien le dire, tant les sujets des thèmes abordés et leurs appropriations sont vastes. Parler dans un même élan de technologie, d’intelligence artificielle, de l’être humain, de nature, de monnaie, de capitalisme, de Karl Marx, de Sergueï Eisenstein, de Georges Bataille, sans oublier quelques communistes immortels et autres acteurs performant en live relève non seulement d’une gageure assumée, mais avant tout d’une volonté de brasser large, de brouiller les pistes et aussi de faire chavirer les certitudes de tous ceux qui s’aventurent dans un univers que Fabien Giraud et Raphaël Siboni veulent énigmatique et menaçant, glauque à souhait.

L’évolution du troisième volet est documenté en direct. Photo: Anouk Antony

Un rapport aux valeurs bousculées

Comme le souligne Fabien Giraud, «ce travail explore notre rapport aux valeurs de certaines idées». Un processus qui impose aussi une nouvelle lecture de la réalité, qui elle, entre fictions et tensions, ne cesse d’évoluer.

Kevin Muhlen précise qu’il n’est pas absolument nécessaire de tout savoir, quelques éléments du vaste catalogue d’idées et de réflexions du duo d’artistes, peuvent suffire à comprendre l’essence même de cette exposition et pour se construire sa propre mythologie.

Une installation choc

L’exposition s’est accaparée de l’ensemble du bâtiment du Casino. Avec une installation choc. Les artistes ont effectué un carottage des sols, du grenier au sous-sol – ce dernier niveau privilégiera la gente masculine. Cette tranchée verticale inédite accueillera prochainement une caméra qui documentera à sa manière une surprenante plongée...

Chaque visiteur est invité à construire sa propre mythologie. Photo: Anouk Antony

Ailleurs, une mère-performeuse prendra à certains moments place dans l’une des installations en compagnie de son bébé, qui dans les épisodes précédents n’était pas né. C’est précisément ce dernier qui devrait, selon les artistes, influencer la suite à donner à ce long projet, qui délibérément reste sans fin. «La notion du temps est une donnée qui nous voulons élastique», explique l’artiste Fabien Giraud. Le dernier volet de ce imposant triptyque ne se limite pas à passe en revue les choses dites précédemment, certes, mais profite de l’occasion pour porter un regard complémentaire sur les idées à débattre.

Le volet évolutif de ce projet de longue haleine est d’ailleurs documenté en live tout au long des semaines à venir.

Des films de 24 heures

Des projections de films – qui peuvent durer jusqu’à 24 heures – des sculptures, des imposantes installations – comme celle du premier étage – associant les matières les plus incongrues, mais aussi une série de lames dessinées par les artefacts de l’intelligence artificielle... les moyens mis en œuvre par Fabien Giraud et Raphaël Siboni semblent illimités. Et poursuivent tous le même but: secouer, désorienter le visiteur, le faire douter de sa capacité à percevoir le monde ou la réalité. Les jeux entre différentes temporalités et entre d’innombrables références artistiques ou histoires ne viennent pas simplifier la compréhension. Là encore, le but est pleinement atteint.

«Les espaces du Casino deviendront le lieu d’une fiction concrète, où, réunies par un travelling vertical, s’aligneront au présent, les différentes strates de notre spéculation: terre démantelée, immortelles endormies, monnaie en fusion, nouveau né devenu ’plus-que-la-vie’», insistent Fabien Giraud et Raphaël Siboni. L’invitation est lancée. Avis aux amateurs de sensations hors champs et prêts à se perdre.

L’exposition «The Everted Capital (Katabasis)» est ouverte jusqu’au 4 septembre. Toutes les infos sur: www.casino-luxembourg.lu

