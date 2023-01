Eine Mischung aus Musikgenres, einer spektakulären Lichtshow und einzigartigen Choreografien – das bieten diese zwölf Sänger im Trifolion.

The 12 Tenors kommen mit einer neuen Show nach Echternach

(C./nos) - „Sie singen, sie tanzen, sie begeistern. Dieses singende Dutzend gehört zum Besten, was derzeit auf Europas Showbühnen zu erleben ist“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Konzert von The 12 Tenors im Echternacher Trifolion. Zwölf internationale Sänger mit außergewöhnlichen Stimmen melden sich hier am Mittwoch, dem 11. Januar, um 20 Uhr mit einer vollkommen neuen Show zurück.

Auf dem Programm stehen klassische Arien, Pop-Hymnen, Rock-Klassiker sowie Welthits, wie es vonseiten der Veranstalter heißt. „In ihrer Show interpretieren The 12 Tenors einige der größten Lieder aller Zeiten in aufwendigen neuen Arrangements, gespielt von ihrer Liveband. Die knapp zweistündige Bühnenshow ist Unterhaltung auf höchstem Niveau.“

Alle Sänger haben professionell ausgebildete Stimmen und ein Talent fürs Showbusiness, sodass einer spektakulären Lichtschau und bemerkenswerten Choreografien nichts im Weg stehen kann. Die 12 Tenors konnten bisher mit ihrem mitreißenden Auftritt jedes Publikum begeistern - immerhin verbindet ihre Musik mehrere Genres und schafft den Spagat zwischen klassischem und modernen Sound.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des Echternacher Trifolions (www.trifolion.lu). Tickets sind über www.luxembourg-ticket.lu und www.kultopolis.com erhältlich.

