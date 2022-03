Was denkt Terry Gilliam über Filme heute? Wen mag er besonders? Wie blickt er auf seine Werke zurück? Das und mehr verriet er am Samstag.

Kultur 20

LuxFilmFest

Terry Gilliam traf seine Fans in der Cinémathèque

Was denkt Terry Gilliam über Filme heute? Wen mag er besonders? Wie blickt er auf seine Werke zurück? Das und mehr verriet er am Samstag.

(mt) - „Ich war wie weggeblasen, als ich dieses so brillante Drehbuch las, das den Zuschauern viel abverlangt und voraussetzt, dass sie intelligent sind ... was Hollywood heutzutage nicht mehr voraussetzt.“ Das war eine von vielen Aussagen, die der Filmspezialist und Journalist Philippe Rouyer dem Filmemacher Terry Gilliam am Samstag in dessen Master Class beim Luxembourg City Film Festival entlocken konnte. Gilliam, Mitbegründer der „Mounty Python“, meinte damit seinen labyrinthartigen Endzeitfilm „Twelve Monkeys mit Bruce Willis und Brad Pitt, den er 1995 gedreht hat und der durch Corona 25 Jahre später ein ganz neues Echo findet.

In der Cinémathèque erzählte Gilliam auch, dass er die Filme der Coen-Brüder und von Albert Dupontel mag, ansonsten kaum etwas von anderen, ah doch, von Quentin Tarantino. Sein „Once Upon A Time In Hollywood“ sei großartig gewesen.

20 Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.