(tom) - Vier Tage nach der Unterbrechung des Rockfestivals "Rock am Ring" am Freitagabend wegen einer Terrorwarnung sind jetzt Details über den Hintergrund des Terrorverdachts bekannt geworden.



Am Dienstagmorgen berichtet die Rhein-Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe des Nürburgrings zwei aus Syrien stammende Männer aufgefallen seien. Diese hätten Einlassbändchen getragen, die ihnen uneingeschränkten Zugang zum Festivalgelände ermöglichten. Ihre Namen fanden sich allerdings nicht auf der Personalliste wieder, die der Veranstalter den Behörden zwecks Sicherheitsüberprüfungen überlassen hatte. Es habe sich herausgestellt, dass ein kurzfristig gebuchter Subunternehmer die Männer an den Ring geschickt hatte.



Das Bühnenprogramm des Festivals war am Freitag gegen 21 Uhr unterbrochen worden, das Gelände wurde komplett evakuiert.



