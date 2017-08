Interview: Thomas Berthol



L'Attert belgo-luxembourgeoise redevient à partir de la semaine prochaine une terre musicale en accueillant la 20e édition du festival «Musique dans la vallée». Rencontre avec Sylvie Hubert, responsable de l'association «Au Pays de l'Attert» organisatrice du festival.

Qu'avez-vous prévu pour fêter les 20 ans du festival?



Cette année, nous avons voulu mettre à l'honneur des groupes qui sont caractéristiques du festival et des coups de cœurs. Nous avons décidé de réinviter le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg. Faire la 20e édition sans eux, cela aurait été dommage. La clôture de cette année sera un clin d'œil à la première édition en 1998 avec le «Requiem» de Fauré, qui a permis au festival de prendre son envol et de montrer aux communes qu'il est possible de proposer des choses intéressantes sur notre territoire.



Votre public: ce sont des habitués ou des curieux?

L'objectif est d'attirer évidemment des nouvelles personnes. Cette année, j'ai l'impression que les gens viennent aussi de plus loin, de France, de Wavre, de Spa. Donc bien au-delà de la Province du Luxembourg et du Grand-Duché. Comme on demande les adresses pour les réservations, on sait d'où vient le public. Autre constat: le nombre de personnes qui assistent à trois ou quatre concerts, voire aux six, est en croissance.



Le choeur de Waterloo,« Les Pastureaux», sont de retour pour la 20e éditition du festival «Musique dans la vallée».

(Photo: FMV)

Qu'en est-il des jeunes?

Accueillir plus de jeunes est un point à améliorer. On a déjà essayé de faire une présentation d'instruments anciens en après-midi, les gens cependant ne voient en général que le programme «festival» et passent à côté d'un concert destiné aux enfants. Autre problème: le calendrier. Il a été proposé, par le passé, aux écoles d'assister aux répétitions en journée. On l'avait fait avec le programme de l'ensemble «Cetra d'Orfeo» adapté aux enfants avec des récitantes et des ombres chinoises.



Lorsqu'on soumet des activités aux écoles, elles sont partantes, mais sont confrontées à un problème: au mois de septembre l'heure est à la rentrée et il y a des programmes à mettre sur pied. On hésite parfois à décaler le festival de quinze jours voire trois semaines pour que les écoles soient plus disponibles. Mais ce n'est pas possible, le chœur russe retourne dans son pays fin août après avoir fait une tournée estivale en France.



Comment se fait le choix entre les églises et la musique?



C'est en fonction de l'acoustique, des dimensions du chœur. Deux éléments qui ont leur importance. Pour le «Requiem» de Fauré, il faut aménager l'église avec de nombreux podiums pour installer la vingtaine de musiciens et les choristes, Les églises de Bett-born ou de Beckerich se prêtent le mieux à ce genre de configuration. De plus, il faut également une salle pouvant accueillir les musiciens avant leur entrée sur scène. A Bettborn, l'école peut servir de loges.



Les musiciens se fréquentent-ils pendant le festival?



Notre festival est réparti sur six week-ends, donc les groupes en principe ne se rencontrent pas. Par contre, l'accent est mis sur l'échange entre les musiciens et le public à l'issue des concerts. L'aspect convivial est mis en évidence lors de ces réceptions et il n'est pas rare que les invités chantent quelques pièces. Les années précédentes, nous avons organisé des après-midis musicaux pour que les artistes se rencontrent. Cette année, rien n'est prévu dans ce sens.



L'édition 2018 proposera-t-elle des créations, à l'image du spectacle de la «Comtesse Ermesinde» de l'année passée?

Le programme n'est pas encore défini, il y a déjà eu quelques contacts, mais au niveau création rien n'est encore prévu. C'est vrai que cela nous a pris énormément de temps l'année dernière, entre autre à cause du montage photo à l'abbaye Clairefontaine. Il y a eu ensuite la partie réservée à l'écriture, le travail avec le metteur en scène et la recherche d'un chœur. La présidente et directrice artistique du Festival du Juillet Musical de Saint Hubert avait assisté à ce spectacle l'année dernière et a décidé de le reprendre avec quelques modifications dans sa programmation cette année. Pour nous, c'est le signe d'une belle réussite.

Un rendez-vous par semaine

-samedi 26 août, 20 heures, église de Redange: Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg sous la direction de Yulia Khutoretskaya avec la participation d'Olga Baygulovna, soliste du choeur Sirine de Saint-Pétersbourg;



– samedi 2 septembre, 20 heures, église de Thiaumont (B): orchestre de chambre Virtuosi di Waterloo sous la direction de Marc Grauwels, œuvres de J.-S. Bach; – samedi 9 septembre, 20 heures, église de Roodt: Marie-Agnès Jean, soprano, et Pit Heyart, piano, œuvres de Mozart, Strauss, Schumann, Schubert, Poulenc, Gerschwin...;



– dimanche 17 septembre, 17 heures, église de Beckerich: polyphonies sacrées des Pères Franciscains du Couvent de Sartène, polyphonie traditionnelles et extraits de l'oratorio «Terra Mea» de Jean-Paul Poletti;

– samedi 23 septembre, 20 heures, église de Heinstert (B): Les Pastoureaux, chœur d'enfants sous la direction de Phlippe Favette, l'ensemble instrumental Millenium, solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth;



– dimanche 1er octobre, à 17 heures, église de Bettborn: «Requiem» de Fauré avec Appasionato, chœur de chambre de la Province de Luxembourg (B), l'orchestre Estro Armonico, Josiane Lemaître (soprano) et Michel Loncin.



Places à 11 euros en prévente (adultes), 15 euros (caisse du soir), 6 euros (jeunes de 12 à 18 ans, entrée libre pour les moins de 12 ans. www.aupaysdelattert.be