Am 6. November hätte die australische Popdiva in Esch auftreten sollen. Daraus wird jetzt nichts. Der Grund: "scheduling conflicts". Die Tickets werden erstattet, Tourauftakt ist stattdessen am 8.11. in Brüssel.

Terminkonflikt: Kylie Minogue sagt der Rockhal ab

Am 6. November hätte die australische Popdiva in Esch auftreten sollen. Daraus wird jetzt nichts. Der Grund: "scheduling conflicts". Die Tickets werden erstattet, Tourauftakt ist stattdessen am 8.11. in Brüssel.

Kylie Minogue hat ihr für den 6. November geplantes Konzert in der Rockhal in Esch/Alzette abgesagt. Das teilte die Rockhal am Freitag in einem Communiqué mit. Grund für die Absage seien "scheduling conflicts", also Terminprobleme. Die Mitteilung im Wortlaut Die Tickets werden an den Vorverkaufsstellen erstattet, an denen sie gekauft wurden. Tickets, die über rockhal.lu gekauft wurden, werden automatisch erstattet.