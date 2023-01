Marie Kreutzer, die Regisseurin von „Corsage“, hatte Florian Teichtmeister bereits 2021 mit den Kinderpornografie-Vorwürfen konfrontiert.

Skandal überschattet Film

„Teichtmeister ist bei Weitem kein Einzelfall“

Marie Kreutzer, die Regisseurin von „Corsage“, hatte Florian Teichtmeister bereits 2021 mit den Kinderpornografie-Vorwürfen konfrontiert.

(dpa/nos) - Die Regisseurin Marie Kreutzer beschäftigt das Strafverfahren gegen Florian Teichtmeister, der in ihrem Film „Corsage“ mitgewirkt hat, auf persönlicher wie struktureller Ebene. „Teichtmeister ist bei Weitem kein Einzelfall, wenngleich ein sehr prominenter Fall“, sagte sie im Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Vor kurzem wurde bekannt, dass Teichtmeister wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt worden ist.

Der Fall überschattet den Erfolg von Kreutzers Sisi-Verfilmung „Corsage“, über die sie in einem Interview mit dem „Luxemburger Wort“ sprach. Der Film ist unter anderem in der Vorauswahl für den Auslands-Oscar. Am Dienstag wird bekannt geben, ob der Film es unter die Nominierten geschafft hat.

„Wie es mir geht, ist natürlich unwichtig in Relation zu den Opfern von Kindesmissbrauch, von denen bestimmt viele, die jetzt erwachsen sind, diesen Fall verfolgen und retraumatisiert werden“, sagte Kreutzer. Ein ähnliches Statement machte bereits der luxemburgische Koproduzent Bernard Michaux, der mit Samsa Film an „Corsage“ beteiligt war.

„Sich mit dem Delikt auseinandersetzen“

Gleichzeitig betonte Marie Kreutzer aber auch: „In ,Corsage‘ stecken jahrelange Arbeit und viel Liebe von vielen Menschen. Deshalb tut es ja auch so weh, dass der Film immer mit diesen grauenvollen Taten behaftet sein wird.“ Bis vor ein paar Tagen habe das Team natürlich auf eine Oscar-Nominierung gehofft. „Jetzt weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll.“ Wichtiger als jeder Preis sei aber, „sich jetzt mit dem Delikt selbst auseinanderzusetzen und damit, was da eigentlich passiert ist“.

„Corsage“ bekommt den Kollateralschaden Ein Pädophiler habe über einen feministischen Film Macht bekommen, die ihm nicht zustehe, so eine Reaktion Kulturschaffender in Österreich.

Kreutzer sagte im Interview, sie habe Teichtmeister mit den Vorwürfen konfrontiert, als diese 2021 im Herbst öffentlich wurden. „Ich habe ihn per E-Mail gefragt, was an dem dran sei, was ich gehört habe. Daraufhin hat er mir zurückgeschrieben und klar dementiert. Wenn man sich menschlich besser kennt, fragt man vielleicht nach, aber das war nicht der Fall. Einige Zeit später gab es in der Wiener Branche dann das Gerücht, die Anzeige sei fallen gelassen worden.“

Teichtmeisters Anwalt hatte gesagt, dass der Schauspieler sich vor Gericht schuldig bekennen werde und die volle Verantwortung übernehme.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.