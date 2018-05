Von sich reden macht der Film „7 Days In Entebbe“ vor allem wegen einer umstrittenen Tanzeinlage, die der Filmregisseur als zentrale Metapher in die Handlung einfließen ließ. Der Film erzählt die Befreiung israelischer Geiseln aus den Händen palästinensischer und deutscher Flugzeugentführer im ugandischen Entebbe.

Kultur 2

Tanzen und Töten

Marc THILL Von sich reden macht der Film „7 Days In Entebbe“ vor allem wegen einer umstrittenen Tanzeinlage, die der Filmregisseur als zentrale Metapher in die Handlung einfließen ließ. Der Film erzählt die Befreiung israelischer Geiseln aus den Händen palästinensischer und deutscher Flugzeugentführer im ugandischen Entebbe.

„7 Days In Entebbe“ läuft diese Woche neu im Kino, die Verfilmung der Befreiung israelischer Geiseln aus den Händen palästinensischer und deutscher Entführer im ugandischen Entebbe. Es ist nicht der erste Spielfilm, der diese Ereignisse aus dem Jahr 1976 thematisiert. Mehrfach wurde der Zugriff durch israelische Elitesoldaten für die Leinwand aufbereitet – meistens als martialisches Actionspektakel: Der Film „Victory At Entebbe“ mit Anthony Hopkins, Burt Lancaster und Elizabeth Taylor kam 1976, nur wenige Monate nach den schrecklichen Ereignissen, ins Kino. Ein Jahr später folgte „Raid On Entebbe“ mit Charles Bronson.

Der brasilianische Regisseur José Padilha hat den Stoff nun erneut aufgegriffen, holte dabei weit aus und hat den gesamten Nahostkonflikt thematisiert. Ein gewagtes Unterfangen.



Von sich reden macht der Film vor allem wegen einer umstrittenen Tanzeinlage, die der Filmregisseur als zentrale Metapher in die Handlung einfließen ließ. Das Tanzstück „Echad Mi Jodea“ beruht auf einem Lied, das zum jüdischen Pessachfest und damit zur Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei gesungen wird.

Die Performance ist das bekannteste Stück des israelischen Choreografen Ohad Naharin. Die Tänzer verkörpern orthodoxe Juden, die sich auf Stühlen frenetisch winden und nacheinander ihre Kleider abwerfen. Nur einer nicht: derjenige, der auf seinen Ideen beharrt und immer wieder zu Boden fällt.



Padilha zeigt in einer Parallelmontage Gefechte in Zeitlupe – vielleicht doch etwas „too much“, auf jeden Fall eine geschmacklose Parallele zwischen Tanz und Töten.



Das komplette Kinoprogramm der Woche finden Sie hier.