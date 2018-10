"Tanz ist wie Therapie"

Eine Woche darf der Choreograf Hofesh Shechter im Grand Théâtre Aspekte seines Schaffens vorstellen. Aufsehen erregende Spektakel erwarten die Zuschauer.

Herr Shechter, was können Sie im Tanz besser ausdrücken als in Wörtern?

Mir geht es nicht um große Statements. Dinge in Wörter zu legen macht sie sofort unabänderlich und limitiert. Was der Zuschauer in meinem Werk entdeckt, ist sehr subjektiv. Was er fühlt, was er sieht, was er darüber denkt. In meinen Arbeiten kann der Zuschauer den Fokus anders setzen, anders wahrnehmen als über Worte.

Meinen Sie, Ihre Choreografien sind im Prinzip botschaftslos und jeder nimmt sich das, was er darin sieht?

Sicher nicht ohne Botschaft, aber es ist zunächst nur ein Angebot, das sich in verschiedenen Farben darstellt ...