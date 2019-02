Die Polizei im MNHA: Die Behörden haben im Nationalmuseum am Fischmarkt eine private Sammlung blockiert. Dem Vorgang liegt ein internationales Rechtshilfeersuchen aus Belgien zugrunde. Die Luxemburger Staatsanwaltschaft hat den Vorgang bestätigt.

Tanson: Polizeiaktion im MNHA zielt auf privaten Eigentümer

Die Polizei hat im MNHA eine private Sammlung blockiert. Die Beschlagnahmung hat am vergangenen Donnerstag, 14. Februar, aufgrund eines internationalen Rechtshilfeersuchens aus Belgien stattgefunden. Das Museum sei sich über die Provenienzen der betreffenden Werke im Klaren und besitze Authentizitätszertifikate, erklärte Kulturministerin Sam Tanson.

(sop/dco) - Die Polizei hat im MNHA eine private Sammlung beschlagnahmt. Das bestätigte Diane Klein, Sprecherin der luxemburgischen Justizverwaltung, an diesem Freitagmorgen. Der Besitzer, der nicht näher genannt wurde und dessen Staatsangehörigkeit aus Ermittlungsgründen auch nicht preisgegeben wurde, habe so keine Möglichkeit mehr, über sein im Museum deponiertes Eigentum zu verfügen. Anders als es die Wochenzeitung Woxx in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, hat die Durchsuchung allerdings bereits am vergangenen Donnerstag, dem 14. Februar, und nicht am Freitag, dem 15. Februar, stattgefunden. Die Woxx hatte zuerst über den Fall berichtet.

Die Durchsuchung fand aufgrund eines internationalen Rechtshilfeersuchens aus Belgien statt. Die Luxemburger Staatsanwaltschaft hat den Vorgang gegenüber dem "Luxemburger Wort" bestätigt.

Die Sammlung, beziehungsweise Teile davon - die Behörden haben dazu noch keine Details bekanntgegeben -, sind allerdings im Museum verblieben und wurden mittels "saisie par équivalent d'avoirs" im übertragenen Sinn beschlagnahmt, wie die luxemburgische Justizverwaltung betonte.

Die private Sammlung soll laut des Woxx-Berichts Mitte der 1990er-Jahre im MNHA deponiert worden sein. Das Kunstmuseum unterstand damals der Leitung von Paul Reiles.



Nicht die Sammlung, sondern der Eigentümer steht im Fokus

Die Kulturministerin Sam Tanson war über die Polizeiaktion von Museumsleiter Polfer informiert und ins Bild gesetzt worden. "Natürlich weiß ich, um welche Stücke es sich handelt. Ich kann allerdings nichts zum konkreten Ermittlungsfall sagen", sagte Sam Tanson. Die Untersuchungsrichterin habe Museumsdirektor Polfer auferlegt, keine Details zum vorliegenden Fall öffentlich preiszugeben. Und daran halte sie sich auch. "Das ist auch normal."

"Hier geht es rein um eine Prozedur der belgischen Behörden. Meines Wissens nach geht es auch nicht um die Kunstwerke selbst, sondern um den Besitzer und seine Sammlung als Eigentum." Das Museum sei sich über die Provenienzen der betreffenden Werke im Klaren und besitze Authentizitätszertifikate. Dass die Werke in Luxemburg verblieben seien, läge an der Entscheidung der belgischen Ermittler. "Das kann auch ganz praktische Gründe haben", so Tanson, aber die Beschlagnahme sei klar markiert.



Private Leihgaben besser ausweisen

Die Woxx hatte in ihrem Bericht zudem fehlende Dokumente - konkret Teile der Rapports d'activités - aus den 1990er-Jahren beim Kulturministerium angemahnt, die möglicherweise Auskunft über die betreffende Sammlung und ihren Eigentümer geben könnten. "Die Dokumente sind gefunden - es gab lediglich einen Fehler beim Upload der vollständigen Archivalien in die Datenbanken - und sie werden dem Journalisten nun vollständig zur Verfügung gestellt", so die Kulturministerin gegenüber dem "Luxemburger Wort".

Kulturministerin Sam Tanson nahm Stellung zu dem Fall. Archivfoto: Pierre Matgé

Die Aktivitätsberichte umfassten allerdings bisher generell nicht detailliert den jeweiligen Sammlungsumfang und die Namen der privaten Stifter bzw. der Eigentümer, die ihre Wertobjekte als Leihgaben unter unterschiedlichen Vertragsbedingungen dem Museum zur Verfügung stellen. "Das wollen wir ändern. Es ist wichtig, dass wir zeigen, was als private Leihgabe an das Museum gegeben wurde", sagt Tanson.

Aber auch da werde der Datenschutz - wie die Namen der privaten Leihgeber - gewahrt werden. "Man muss ganz klar sagen, dass private Sammler nichts mehr an ein Museum geben, wenn ihr Name auftaucht. Aber eine Auflistung der Objekte an sich, die langfristig dem Museum zur Verfügung stehen, soll spätestens mit dem dem Aktivitätsbericht 2019 auch rückwirkend hinzugefügt werden."



Es gebe große private Bestände, die seit Jahrzehnten zum Depot gehörten. Die stünden allerdings unter unterschiedlichen, jeweils mit dem Museum ausgehandelten Bedingungen und vertraglichen Modellen zur Verfügung. Der Staat sei Garant für die Sicherheit der Werke - und von privater Hand geliehene Werke würden auch im Interesse der Öffentlichkeit gezeigt werden, so die Ministerin.

Weitere LW-Interview-Anfragen zum Fall blieben am Freitag unbeantwortet: Der zuständige Magistrat in der Justizverwaltung hat Urlaub, ebenso die Pressesprecherin des Nationalmuseums. Laut telefonischer Auskunft des Museums befände sich der Direktor, Michel Polfer, den ganzen Tag in Meetings und sein Sekretariat sei freitags nachmittags nicht besetzt.