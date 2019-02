Talk-Talk-Sänger Hollis ist tot

Im Alter von nur 64 Jahren ist der Sänger der in den 1980er Jahren groß gewordenen Band gestorben.

(TJ) - Mark Hollis ist laut einem Tweet eines Familienmitglieds tot. Hollis wurde in den 1980ern mit der Band Talk Talk bekannt, hatte sich aber seit rund 30 Jahren aus dem Musikgeschäft zurückgezogen. Hollis stammte aus Tottenham in England.

Talk Talk waren mit Titeln wie "It's my life" und "Such a shame" zu weltweiter Berühmtheit gelangt.