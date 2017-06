(mij) - Am Sonntag, dem Abschlusstag des "Rock am Ring"-Festivals am Nürburgring, feierten nochmals rund 87000 Zuschauer ein Musikfest der Superlative. Bands wie AnnenMayKantereit, System Of A Down und Feine Sahne Fischfilet brachten das Gelände zum Beben. Aufgrund der Regenfälle in der vorhergegangenen Nacht und der allgemeinen Aufbruchstimmung - viele Fans reisten noch direkt im Anschluss ab - füllte sich das Festivalgelände erst gegen 18 Uhr.



Für eine Überraschung sorgte der deutsche Rapper Marteria: Der Musiker, der im wahren Leben Marten Laciny heißt, trat nur vier Stunden vor seinem Gig bei "Rock im Park" in Nürnberg mit einem verkürzten Set und reduziertem Bühnenbild in der Eifel auf - und holte damit seinen wegen des temporären Festivalabbruchs geplatzten Auftritt vom Freitagabend nach.



Im Rahmen einer Pressekonferenz ging die Festivalleitung am späten Nachmittag nochmals auf die Vorkommnisse rund um das Großevent ein. Sowohl das Deutsche Rote Kreuz als auch die Polizei sprachen von äußerst ruhigen Tagen in der Eifel. Die Einsatzkräfte seien weitaus seltener im Einsatz gewesen als in den Jahren zuvor.



Veranstalter Marek Lieberberg gab auch ein schriftliches Statement heraus, in dem er sich von rechtspopulistischem Gedankengut distanzierte - seine am Freitag im Eifer des Gefechts geäußerten kritischen Worte, in denen er ein härteres Vorgehen gegen terroristische Strömungen und mehr Rückhalt auch von Seiten der muslimischen Bevölkerung forderte, wurden scharf kritisiert.

Das nächste "Rock am Ring"-Festival findet vom 1. bis 3. Juni 2018 statt, wie Marek Lieberbergs Sohn André verkündete. Weitere Informationen zum Line-Up wurden noch nicht bekannt gegeben.