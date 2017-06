(mij/dpa) - Der Schock sitzt tief: Das traditionsreiche Festival "Rock am Ring" am Nürburgring in der Eifel wurde am Freitagabend gegen 21 Uhr abgebrochen. 87000 Zuschauer mussten das Gelände aufgrund einer "terroristischen Gefährdungslage" verlassen. Der Auftritt der Band Rammstein fiel ins Wasser.

Bis zu diesem Zeitpunkt lief das Festival wie gewünscht ab: Auf drei Stages legten sich Newcomerbands und einige große Acts ins Zeug - darunter Rag 'n' Bone Man und die Broilers, die als letzter Act vor dem Zwischenfall auf der Hauptbühne performten.



Nach der Unterbrechung des Musikfestivals hat die Polizei am frühen Samstagmorgen die Durchsuchungen des Geländes fortgesetzt. Das teilten Sprecher der Polizei Koblenz und des rheinland-pfälzischen Innenministeriums mit. Wann die Entscheidung über Fortsetzung oder endgültigen Abbruch des Festivals fällt, war zunächst noch unklar. Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) will sich bei einer Pressekonferenz um 11.00 Uhr zu den Ereignissen äußern.