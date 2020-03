La doctorante Marlène Duhr lance un appel pour en savoir plus sur le compositeur luxembourgeois Laurent Menager.

Kultur 5 Min.

Sur les traces de Laurent Menager: «Un véritable jeu de piste»

Thierry HICK La doctorante Marlène Duhr lance un appel pour en savoir plus sur le compositeur luxembourgeois Laurent Menager.

«Lors de mes recherches, j’ai rencontré les descendants de Max Menager, qui était professeur de musique à Echternach, mais avant tout le fils de Laurent Menager. J’ai retrouvé l’une ou l’autre partition du fils. J’ai aussi appris à cette occasion que lors de la Seconde Guerre mondiale, la famille Menager a été évacuée et a quitté le pays. En laissant derrière elle les partitions de Laurent Menager. Une partie a ensuite disparu. C’est pourquoi je lance un appel au public. Si quelqu’un a dans son grenier des documents, si quelqu’un a connaissance de l’existence de l’une ou de l’autre pièce ou partition concernant Laurent Menager, je lui demande de me contacter le plus rapidement possible.»



Marlène Duhr consacre sa dissertation de doctorat au compositeur luxembourgeois Laurent Menager. Photo: Michel Brumat/uni.lu

La musicologue et doctorante à l’Université du Luxembourg Marlène Duhr garde espoir. Même après déjà trois années d’intenses recherches. Explications.

Une édition critique en douze volumes

Alain Nitschké et Damien Sagrillo, tous deux professeurs d’éducation musicale à l’Université du Luxembourg, se sont lancés, en 2011, dans un projet de grande envergure: publier une édition critique des partitions du compositeur luxembourgeois Laurent Menager.

Photo: uni.lu

Né en 1835 et décédé en 1902, le musicien, professeur de musique, organiste, compositeur et chef de chœur, est l’auteur entre autres de chansons connues telles «D’Margréitchen» ou «Eng Tréin», de multiples pièces pour orchestre et chœurs, d’œuvres sacrées, mais aussi de quelques opérettes, telles «Den Här an d’Madame Tullepant» ou «De schéine Jong».



Douze volumes de cette édition étaient dès le départ prévus – tous publiés par l’éditeur allemand Merseburger de Kassel. Entre-temps, les volumes 1, 2, 3 et 5 ont vu le jour, le numéro 4 est prévu prochainement. Le volume 6 sera quant à lui consacré aux œuvres pour harmonies et fanfares («Blasmusik»).

C’est précisément pour cet ouvrage que Marlène Duhr a été engagée par l’Université du Luxembourg, une fois le financement assuré. La musicologue de 27 ans consacre donc son sujet de dissertation au compositeur luxembourgeois Laurent Menager et à la contextualisation de son apport aux ensembles d’harmonies et de fanfare qu’il n’a eu de cesse «de promouvoir et de développer».

Un répertoire d’ampleur

«Au début de mon travail, je ne m’imaginais pas l’importance et l’ampleur de ce répertoire», note Marlène Duhr. «Même après plus de deux années de recherches, mon travail en vaut la peine.» La chercheuse cite l’exemple de la «Festkantate zur Enthüllung des Klöppelkrieger-Denkmals zu Clerf» écrite en 1899. «C’est une œuvre monumentale dont l’édition à elle seule nécessite une centaine de pages, sans les ajouts, commentaires et annotations critiques.»

Marlène Duhr a actuellement recensé 41 œuvres du compositeur à traiter. Un volume unique de cette édition critique semble d’ores et déjà insuffisant. Dans son travail d’investigation musico-historique, la doctorante s’est concentrée sur une période allant de l’après-Révolution française jusqu’à la mort de Laurent Menager.

Recherches au Pfaffenthal

Ses recherches l’ont bien évidemment menée au Pfaffenthal, le quartier historique de Luxembourg. Car c’est là que Laurent Menager créa, en juillet 1857, l’association de choristes Sang & Klang et fut, de 1861 à 1902, organiste-titulaire de l’église du quartier.

Outre les archives du Sang & Klang, la musicologue a diversifié ses axes de recherches et a contacté de nombreuses institutions: le Centre de documentation musicale (Cedom) de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, la Musique militaire grand-ducale, sans oublier l’UGDA (Union Grand-Duc Adolphe) et son fonds Clausen, «une précieuse source de renseignements».

Laurent Menager, un «compositeur national» au service des sociétés de chant et de musique du pays. Photo: archives LW

«Un travail de détective»

Malgré quelques difficultés inhérentes à sa tâche, l’universitaire a pu compter sur la bienveillance et la collaboration de très nombreuses personnes. «C’est un travail de détective, un véritable jeu de piste». Revenant sur le répertoire abordé pour son travail de doctorat, Marlène Duhr apporte quelques précisions.

«Avec Damien Sagrillo et Alain Nitschké, nous avons décidé de nous concentrer, pour ce volume, uniquement sur les pièces instrumentales pour harmonies et fanfares, tout en y incluant les cantates, accompagnées par un ensemble orchestral important. De ce fait, nous avons exclu les œuvres pour solistes, de musique de chambre. Il s’agit de choix musicologiques à faire.»

Une difficulté

Une autre difficulté s’est présentée. A l’époque de Laurent Menager, il n’était pas rare que chaque fanfare ou harmonie adapte la partition du compositeur en fonction des effectifs réellement disponibles et du niveau de ses membres. «Au 18e siècle déjà, les partitions d’opéra étaient adaptées aux lieux de représentation et au goût du public. Avec les partitions de Laurent Menager, ce fut en quelque sorte pareil, il fallait les adapter aux circonstances.» Ce qui fait qu’aujourd’hui existent, en plus de la partition originale, différentes voix de pupitres.

Tout au long de sa vie, le musicien n’a cessé de promouvoir le chant choral et les ensembles de musique. En suivant les différentes étapes de sa biographie, Marlène Duhr a constaté cet engagement. «Laurent Menager, avec ses compositions, a accompagné tous les grands événements historiques de son époque. Sa musique a toujours été accessible au plus grand public. Ce n’est pas un hasard si, à sa mort en 1902, le Premier ministre de l’époque Paul Eyschen lui a rendu un hommage national». Marlène Duhr, elle, a rencontré «un musicien jovial, plein d’humour et rarement triste.»

Marlène Duhr peut être contactée à l’Université du Luxembourg («Faculty of Humanities, Education and Social Sciences»), au téléphone: 46 66 44 42 48 ou par e-mail: marlene.duhr@uni.lu et www.uni.lu

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.