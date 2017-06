Par Marie-Laure Rolland



Les professionnels de la culture sont invités le 1er juillet à discuter de l'avancement des travaux engagés suite aux Assises organisées en 2016. En avant-première, les grandes lignes ont été présentées jeudi 22 juin 2017 à la commission de la Culture de la Chambre des députés et à la presse.

"Discussions constructives"



«Pendant 30 ans, rien n'a été fait Nous voulons faire les choses sérieusement et cela prend du temps». Interrogé sur la durée de la procédure pour mettre sur orbite le «Plan de développement culturel» promis par le programme de gouvernement en 2013, le Secrétaire d'Etat à la Culture, Guy Arendt, a coupé court aux éventuels états d'âme. D'après lui, la feuille de route se poursuit. Elle aboutira à un projet qui sera discuté lors des prochaines Assises durant l'été 2018. «Nous souhaitons boucler le dossier aussi précisément que possible pour éviter un retour en arrière», a-t-il répondu aux questions des journalistes. Il se veut confiant: «j'ai l'impression que les discussions devant la commission de la Culture de la Chambre des députés ont été constructives».

De facto, le ministère de la Culture sait d'ores et déjà qu'il ne bouclera pas le projet avant la fin de la prochaine législature. La «rédaction du plan de développement culturel» y est fixée pour 2018-2019 et sa publication est reportée aux troisièmes Assises qui devraient avoir lieu en 2020.



«Cure de désintox»



C'est Jo Kox, par ailleurs président du Fonds culturel national, qui a été chargé l'année passée par le ministre de la Culture Xavier Bettel de faire le suivi des Assises. A voir la documentation préparée pour les journalistes qui assistaient à la conférence de presse, le responsable a pris son rôle à coeur.

Six documents thématiques retracent son entreprise de défrichage afin d'y voir plus clair dans toutes les initiatives, programmes gouvernementaux ou législations culturelles passées – la plus ancienne référence remonte à l'arrêté royal grand-ducal 1838 et concerne «les formalités à remplir par les propriétaires-débitants ou éditeurs d'ouvrages littéraires pour pouvoir invoquer les dispositions sur la contrefaçon».



Se plonger dans cette matière n'a pas été une sinécure. «On ne sait plus vraiment qui fait quoi, comment et pourquoi. Il était important de remettre les choses à plat». Jo Kox a parallèlement mené avec 250 professionnels 23 ateliers sur 12 thèmes: la gouvernance, les institutions, les acteurs culturels, les territoires, la décentralisation, le patrimoine, le cadre de vie, les publics, l'éducation, le social, la promotion, l'économie, l'évaluation, les juridictions, les genres. «Ceux qui n'y ont pas participé sont les bienvenus à la réunion du 1er juillet pour apporter leur feed-back», a-t-il noté.



A l'issue de ces «jeudis de la culture», le diagnostic se veut positif: «la culture dans le pays se porte globalement bien mais il y a ici ou là quelques problèmes à soigner». Il prône aussi «une cure de désintox». Comprenez: il ne faut pas nécessairement faire plus mais mieux, en utilisant de manière plus intelligente les moyens à disposition. L'essentiel, souligne-t-il, est de se concentrer «non pas sur les questions de sous mais de contenu de l'offre culturelle». Avec deux maîtres mots: la gouvernance et la transparence.



Dubai 2020: un test



C'est surtout le document numéro 5 du bilan intermédiaire qui retient l'attention puisqu'il présente la seule nouveauté: la possible création d'un «Luxembourg Art Council». Ce projet avait déjà été annoncé par Xavier Bettel l'année passée. Jo Kox propose une réorganisation des attributions entre le ministère de la Culture et le «Luxembourg Art Council». Celui-ci concentrerait son action sur la présence des artistes ou institutions luxembourgeoises à l'étranger tandis que le ministère de la Culture ciblerait les actions au niveau national (tout en conservant ses missions diplomatiques).



En attendant la mise sur pied de cette nouvelle structure, un projet de préfiguration est envisagé en vue de Dubai 2020. Un «groupement d'intérêt artistique» pourrait être créé. Il réunirait comme membres fondateurs le ministère de la Culture, des Affaires étrangères, de l'Economie, le Fonds culturel national, le Casino Luxembourg-Forum d'art contemporain pour les arts visuels, le Trois-CL pour la danse, le Film Fund pour le cinéma, le Centre national de littérature, musicLX et la TheaterFederatioun.