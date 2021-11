"Künstler des Jahres", "bester Popsong" und "beste Popgruppe" - für die sieben Koreaner war es ein erfolgreicher Abend.

Abgeräumt

Südkoreanische Boyband BTS holt drei American Music Awards

"Künstler des Jahres", "bester Popsong" und "beste Popgruppe" - für die sieben Koreaner war es ein erfolgreicher Abend.

(dpa) - Die südkoreanische Boyband BTS hat bei den American Music Awards den Hauptpreis als Künstler des Jahres gewonnen. Die siebenköpfige Band setzte sich unter anderem gegen Sängerin Taylor Swift durch, die den Preis zuletzt dreimal in Folge gewonnen hatte. BTS erhielten am Sonntag in Los Angeles auch die Auszeichnungen als beste Pop-Gruppe und für „Butter“ als besten Pop-Song.

„Squid Game“ ist erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten 111 Millionen Fans weltweit – das ist Netflix-Rekord. In Südkorea ist der Kulturexport eine Wachstumsbranche.

Newcomerin Olivia Rodrigo (18, „Drivers License“), die mit sieben Nennungen das Nominierungsfeld angeführt hatte, konnte lediglich in der Kategorie bester neuer Künstler einen „AMA“ gewinnen. Auch die italienischen ESC-Sieger Maneskin („Beggin“) gingen leer aus: Sie unterlagen Rapperin Megan Thee Stallion („Body“) in der neu geschaffenen Kategorie „Trending Song“ für Songs, die besonders häufig im sozialen Netzwerk Tiktok genutzt werden.

Die Awards in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop und R&B werden seit 1973 verliehen. Über die Gewinner entscheiden Fans bei Online-Abstimmungen.