In Luxemburg ist Taehan Kim bereits für das OPL-Benefizkonzert von SOS Villages d'Enfants im Dezember in der Philharmonie eingeplant.

Kultur 2 Min.

Baritonstimme überzeugte

Südkoreaner Taehan Kim gewinnt Concours Reine Elisabeth

Marc THILL In Luxemburg ist Taehan Kim bereits für das OPL-Benefizkonzert von SOS Villages d'Enfants im Dezember in der Philharmonie eingeplant.

Der Koreaner Taehan Kim hat am Wochenende den Grand Prix International Reine Elisabeth in Brüssel gewonnen, der dieses Jahr dem Gesang vorbehalten war. Der Preisträger erhält nun zahlreiche Konzertvorschläge sowohl aus Belgien als auch aus dem Ausland. In Luxemburg ist Taehan Kim, der derzeit am College of Music der Seoul National University studiert, für das Benefizkonzert der Luxemburger Philharmoniker und SOS Villages d'Enfants in der Philharmonie eingeplant. Das OPL wird im Dezember unter der Leitung des finnischen Dirigenten Tarmo Peltokoski die vierte Sinfonie von Anton Bruckner spielen. Das Programm des Solisten wird erst später bekannt gegeben.

Bariton Taehan Kim hat bereits mehrere Preise bei internationalen Gesangswettbewerben gewonnen, darunter den Brian Dickie Young Talent Award beim Internationalen Gesangswettbewerb Neue Stimmen 2022.



Auf den zweiten Platz des Concours Reine Elisabeth gelangte die Amerikanerin Jasmin White, den dritten Platz nahm die Deutsch-Russin Julia Muzychenko-Greenhalgh ein.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Auch 2022 hatte bereits eine Südkoreanerin den Grand Prix Reine Elisabeth gewonnen, die Cello-Spielerin Hayoung Choi, die ebenfalls in der Folge ihres Preises in Luxemburg zu Gast war.

Hayoung Choi: «Un concours est toujours un vrai défi» La violoncelliste, lauréate du Reine Elisabeth 2022, est l'invitée des Concerts du Château de Bourglinster.

Südkorea hat eine unerschöpfliche Quelle musikalischer Talente. Immer mehr Musiker von dort zählen zur Weltspitze der klassischen Musik. Auffallend ist, wie sich innerhalb der letzten zehn Jahren die Dominanz der Südkoreaner bei den großen Wettbewerben etabliert hat. Dabei spielt ganz klar ein strenges und professionelles Ausbildungssystem eine wichtige Rolle.

Mit einem südkoreanischen Solisten, dem Cello-Spieler Han Jaemin, der 2022 den renommierten Enescu-Wettbewerb in Bukarest gewonnen hat, war das Luxemburger Philharmonieorchester vor einer Woche auf Tournee durch Südkorea. Lesen Sie dazu:





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.