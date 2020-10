Stück „Rote Nelken für Herkul Grün“: Herkulesaufgabe für Serge Tonnar

Das Kasemattentheater hat eine offene Rechnung mit Roger Manderscheid, die nun der vielseitige Künstler Serge Tonnar begleichen wird.

Dies ist das Komplizierteste, das ich je angepackt habe“, sagt Serge Tonnar, der Regie führt im Stück „Rote Nelken für Herkul Grün“. Am Dienstagabend ist Premiere im Kasemattentheater, es spielen Marie Jung, Nora Koenig, Nickel Bösenberg, Pitt Simon und Konstantin Rommelfangen, aufgeführt wird das Stück während des ganzen Oktobers.

„Ich dachte anfangs, die Inszenierung eines Stücks in einem Theaterhaus mit all seiner technischen Ausrüstung und auch mit hauptberuflichen Schauspielern wäre viel einfacher, als all das, was ich bisher unter ganz anderen Bedingungen geleistet habe“, so der Künstler, der rückblickend auf die letzten Tage vor der Erstaufführung feststellen muss: „Darin habe ich mich gewaltig geirrt ...