Das Luxembourg Street Photography Online Festival findet vom 7. bis 10. Mai statt.

Street Photography Festival: Ganz nah dran

Mireille MEYER Die virtuelle Welt ist ab Donnerstag, den 7. Mai, Austragungsort des vier Tage dauernden Luxemburger Festivals der Straßenfotografie.

Spontaneität ist ein wichtiges Element der Street Photography, und war auch bei der Organisation der vierten Ausgabe des Luxembourg Street Photography Festivals, vom 7. bis 10. Mai, ein bedeutender Aspekt. „Wir hatten alles vorbereitet, doch dann hat die Corona-Krise unsere Pläne über den Haufen geworfen. Die Events mussten kurzfristig ins Internet verlegt werden“, sagt Paul Bintner, Gründer und Präsident des Street Photography Luxembourg Collective. Er ist froh, dass sie dabei auf das Know-How und die Hilfestellung der Rotondes zählen konnten.

4 Vlad Eftenie

Richtige Straßenfotografie muss spontan sein. Das ist Bintners Meinung: „Es gibt sicher Bilder, die gestellt sind, doch das ist unter Puristen verpönt.“ Für den rumänischen Architekten und Fotografen Vlad Eftenie, der am 8. Mai eine Konferenz halten wird, beinhaltet das spontane Arbeiten eine weitere Dimension: „Ich bin ein scheuer Mensch. Durch das Fotografieren im öffentlichen Raum habe ich Zugang zu dem Teil meines inneren Wesens gefunden, das die Spontaneität managt. Tatsächlich können wir durch spontanes Handeln kreative Mechanismen auslösen, die ansonsten inaktiv bleiben würden.“ Ein Rat, den Paul Bintner denn auch Anfängern gibt ist, keine Scheu zu zeigen und einfach loszulegen.

4 Joe Aguirre

Mit offenen Augen durch die Straßen

Für den New Yorker Künstler Joe Aguirre (Konferenz am 9. Mai) ist die Fotografie ein Mittel zur Kommunikation mit der Welt. Er zieht auch keinen Stil einem anderen vor: „Es ist nur so: Street Photography liefert einen quasi unbegrenzten Zugang zu Menschen und Themen. Ich mache immer und überall Fotos, es ist die Fotografie an sich, die mich anspricht. Ich kann nur in einem Foto ausdrücken, wie ich mich fühle und was ich sagen möchte.“

Foto-Tipps: Die Stadt gehört dir Urban Photography ist Tim Morizets große Leidenschaft. Neue Städte erkunden, ihre Architektur und die Menschen im Wandel des Lichts festhalten – im folgenden Artikel verrät der junge Luxemburger Fotograf, wie er auf Stimmungsfang geht.

Aufmerksam sein und sich seiner Umwelt bewusst sein sieht Joe Aguirre als Notwendigkeit für die Fotografie. „Man kann eine spontane Aktion nur in einem Foto festhalten, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht. Etwas wahrzunehmen und dann darauf zu warten, dass es sich wiederholt ist nicht das Gleiche, wie ein Foto zu inszenieren. Manchmal läuft es halt so.“ Aguirre möchte sich auch nicht von Prinzipien den Spaß verderben lassen. „Ich habe kein Problem damit, jemanden anzusprechen, um ein Foto in Szene zu setzen. Es gibt zu viele Regeln in der Street Photography. Wenn ich sie einfach ignoriere, werde ich wieder zu einem normalen Fotografen und schieße Bilder, ohne an etwas gebunden zu sein.“

4 Pierre Gély-Fort

Das Bedürfnis, die Welt zu entdecken und so herauszufinden, wer er selber ist, brachte Vlad Eftenie zur Straßenfotografie. „Sie fasziniert mich, weil sie Paradoxe in Einklang bringt. Obwohl du nicht weißt, nach was du suchst, bringt ein Auslöser eine Antwort, eine Gewissheit. Ein gelungenes Bild ist ein Zeichen, dass man das gemacht hat, was man machen musste und man da ist, wo man sein sollte. So kommt spontan etwas tief aus deinem Inneren ans Licht.“

Diese Art zu Arbeiten ermöglicht es, laut Eftenie, Zugang zu einer Realität zu erhalten, die man durch Rationalität, durch Überlegen, nicht erreichen kann. „Aus diesem Grund ist Street Photography so schön und anders. Du verlässt dich auf deine Intuition, Reaktionen und Sinne. Sie ist eine wunderbare Gelegenheit, die Gedanken ruhen zu lassen.“

4 Gil Rigoulet

Paul Bintner schätzt das Unvorhersehbare an dieser Form der Fotografie, die für ihn eine Mischung aus Kunst und Dokumentation ist: „Wenn du hinaus auf die Straße gehst, weißt du nie, was du fotografieren wirst. Du gehst einfach raus und lässt dich überraschen.“

lspf.streetphoto.lu

rotondes.lu



Programm des Festivals Konferenzen: Pierre Gély-Fort (Fr.) am 7. Mai Vlad Eftenie (Eng.) am 8. Mai Joe Aguirre (Eng.) am 9. Mai Gil Rigoulet (Fr.) am 10. Mai. Die Konferenzen beginnen jeweils um 19.30 Uhr auf Zoom. Die Links werden auf lspf.streetphoto.lu und rotondes.lu veröffentlicht. Online Slide Night: Über die vier Tage verteilt werden auf der Facebook- und der Internetseite des Festivals die Arbeiten von Straßenfotografen präsentiert, die sie im Vorfeld eingereicht haben und die von einer Jury ausgewählt wurden. Online Open Wall: Hier hat jeder die Gelegenheit, seine Bilder mit anderen zu teilen. Vom 7. Mai an kann man sein bestes Foto (oder eine Serie von bis zu fünf Stück) in einem Post auf Instagram zeigen, und zwar unter den Hashtags: #luxstreetphotofest, #openwall, #splux, #rotondeshomedelivery, #rotondes. Die Fotos werden dann auf @lspfestival geteilt und die Gewinner am 10. Mai um 19 Uhr auf Instagram und Facebook bekannt gegeben. lspf.streetphoto.lu rotondes.lu

