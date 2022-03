Fans des britischen Künstlers im Großherzogtum werden erneut auf eine Geduldsprobe gestellt. Stings Konzert am Dienstag kann nicht wie geplant stattfinden.

Corona-Fälle in der Crew

Sting muss Konzert in Luxemburg abermals verschieben

Fans des britischen Künstlers im Großherzogtum werden erneut auf eine Geduldsprobe gestellt. Stings Konzert am Dienstag kann nicht wie geplant stattfinden.

(jt) - Wegen Coronavirus-Fällen in seiner Tournee-Crew muss Popstar Sting sein ausverkauftes Konzert in Luxemburg (29. März) abermals verschieben. Auch die Auftritte in Leipzig (28. März), Hamburg (30. März) und Dijon (1. April) können nicht wie geplant stattfinden, wie das Management des Künstlers am Montag mitteilt. Kartenbesitzer werden aufgefordert, ihre Tickets bis zur Bekanntgabe der neuen Termine zu halten.

Der 70-jährige Sting hätte bereits 2020 im Rahmen seiner „My Songs“-Tournee in Luxemburg auftreten sollen. Der Gig in der Rockhal musste aufgrund der Pandemie jedoch zweimal verschoben werden.

