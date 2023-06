Stewart Copeland zelebriert The Police mit Orchester

„It's all about sex!“

Er gilt als einer der besten und kreativsten Rock-Drummer. Über dreißig Jahre war er das rhythmische Herz der Band The Police. Doch daneben ist er auch ein begnadeter Komponist. Am Donnerstagabend, den 16. Juni, war er mit seinem Live Cinema zu Fred Niblos „Ben Hur“ zu Gast in der Philharmonie.