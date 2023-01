Diese Filme und Serien holen sich die begehrten Golden Globes

Die Golden Globes gelten als Oscar-Vorbote. Zu den Gewinnern der 80. Verleihung gehören „The Fabelmans“ und „The Banshees of Inisherin“.

Beverly Hills

(dpa) - Der Film „The Fabelmans“ von Regisseur Steven Spielberg hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Er setzte sich bei der Trophäen-Gala in der Nacht zum Mittwoch gegen James Camerons „Avatar: The Way of Water“, „Elvis“, „Tár“ und „Top Gun: Maverick“ durch. Der 76-jährige Spielberg holte mit seinem autobiografischen Film über seine Kindheit und Jugend auch den Regie-Globe.



Drei Golden Globes gingen an die Tragikomödie „The Banshees of Inisherin“ über eine geplatzte Männerfreundschaft im Irland der 1920er Jahre. Der Film siegte in der Sparte „Komödie/Musical“, Colin Farrell holte den Preis als Komödien-Hauptdarsteller und Regisseur und Autor Martin McDonagh nahm die Trophäe für das beste Drehbuch entgegen. Michelle Yeoh gewann den Preis als Hauptdarstellerin in der Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“.

In der Drama-Kategorie setzte sich Cate Blanchett („Tár“) als beste Hauptdarstellerin unter anderem gegen Ana de Armas („Blond“) und Michelle Williams („The Fabelmans“) durch. Zum besten Drama-Hauptdarsteller wurde Austin Butler für seine „Elvis“-Rolle in dem Biopic von Baz Luhrmann gekürt.

Golden Globes im Überblick

Bestes Filmdrama: „The Fabelmans“

Beste Komödie/Musical: „The Banshees of Inisherin“

Beste Regie: Steven Spielberg („The Fabelmans“)

Bester Schauspieler Filmdrama: Austin Butler („Elvis“)

Beste Schauspielerin Filmdrama: Cate Blanchett („Tár“)

Bester Schauspieler Komödie/Musical: Colin Farrell („The Banshees of Inisherin“)

Beste Schauspielerin Komödie/Musical: Michelle Yeoh („Everything Everywhere All at Once“)

Bester Nebendarsteller: Ke Huy Quan („Everything Everywhere All at Once“)

Beste Nebendarstellerin: Angela Bassett („Black Panther: Wakanda Forever“)

Bester nicht-englischsprachiger Film: „Argentina, 1985“ (Argentinien) .

TV-Serien

„Abbott Elementary“, beste Comedy, Quinta Brunson (beste Hauptdarstellerin), Tyler James (bester Nebendarsteller)

Bester Comedy-Hauptdarsteller: Jeremy Allen White („The Bear“)

Beste Dramaserie: „House of the Dragon“

Beste Darstellerin Dramaserie: Zendaya (in „Euphoria“)

Bester Darsteller in Dramaserie: Kevin Costner (in „Yellowstone“)

Beste Miniserie: „White Lotus“

Beste Darstellerin in Mini-Serie: Paul Walter Hauser (in „Black Bird“)

Bester Darsteller in Miniserie: Evan Peters (in „Dahmer“)