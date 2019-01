Startschuss für Festival "Debussy+"

Daniel CONRAD

Nur das hübsche Gesicht der Kampagne um das am Donnerstag, dem 24.1., startende Festival des Ettelbrücker CAPE, „Debussy+“, will die Pianistin Cathy Krier nicht sein. Vielmehr beweist die Pianistin an der Seite von CAPE-Direktor Carl Adalsteinsson ihre Fähigkeiten als künstlerische Ko-Intendantin.