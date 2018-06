Musik, gemischte Stimmung und jede Menge Matsch: Der erste Tag bei "Rock am Ring" verlief für Veranstalter und Besucher nicht ganz nach Plan. Erst am Abend machte das Festival seinem legendären Ruf wieder alle Ehre.

Start ins Festivalwochenende

Rund 70.000 Besucher - und damit mehr als 15.000 weniger als 2017 - feiern bei "Rock am Ring" in der Eifel an diesem Wochenende den Start in den Festivalsommer. Der erste Tag des Großevents auf dem Nürburgring startete etwas gemächlich: Das Festivalgelände auf der berühmten Rennstrecke füllte sich nach der regenreichen Nacht und einem nicht weniger feuchten Morgen nur langsam. Erst gegen 21 Uhr war die Fläche vor der Hauptbühne wirklich gefüllt. Auf den Zeltplätzen hatten einige Musikfans noch mit den Auswirkungen des Unwetters zu kämpfen: zerstörte Zelte und riesige Wasserpfützen trübten den Campingspaß.



Am Freitag brachte unter anderem die Band Thirty Seconds to Mars die Musikfans zum Mitgrölen. Frontmann Jared Leto, der in einem Cape und mit Glitzerhandschuhen so gar nicht ins Bild eines Rockfestivals passen wollte, sprang wie elektrisiert umher und animierte die Massen immer wieder zum Mitsingen. Während des effektreichen Auftritts durften auch einige Fans die Bühne betreten und mit der Band feiern.



Aufgeheizt wurde die Masse zuvor von Casper: Der deutsche Musiker bot zwar keine großen Effekte, jedoch eine wahnsinnig mitreißende Show. Höhepunkt seiner Performance: ein Überraschungsauftritt von Felix Brummer, dem Frontmann der Band Kraftklub.



Am Samstag geht es nun weiter - unter anderem mit Auftritten von Beth Ditto, Snow Patrol und Muse. 3Sat überträgt einen Teil der Konzerte live: Wer Festivalfeeling erleben will, sollte daher unbedingt ab 20.15 Uhr einschalten.