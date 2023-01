Starke Frau an der „Kora"

Wie die Künstlerin Sona Jobarteh an der harfenähnlichen „Kora" mit den Traditionen bricht.

Das Marnacher Cube521 hat nicht nur einfach eine Musikerin zu bieten, die schlicht virtuos spielt. Mit Sona Jobarteh kommt eine Frontfrau im wahrsten Sinne am 14. Januar um 18 Uhr in das Kulturzentrum des Nordens. Allein schon, dass sie das Instrument „Kora“ spielt, ist fast schon ein Tabubruch. Denn klassischerweise wird das harfenähnlichen Instrument aus Afrika von Männern gespielt. Und sie spielt es nicht nur oder steht ihrer Band mit ihrem Instrument voran. Sie vermag es, auf den 21 Saiten der Kora und mit einem Klang, der an eine Zither erinnert, intensive Stimmungen ihrer Lieder von der Bühne in den Publikumsraum zu tragen.

„Schon im Alter von vier Jahren lernte sie das Instrument von ihrem Bruder und legte damit den Grundstein für ihre internationale Karriere. Später studierte Sona Musik am Royal College of Music, Komposition an der Purcell School of Music und Afrikanistik an der School of Oriental and African Studies der University of London“, schreibt das Cube 521 in seiner Ankündigung.

Einzigartig verbinde sie in ihren Kompositionen die Einflüsse der modernen Musik mit traditioneller afrikanischer Musik und bleibe sie den Wurzeln ihrer Heimat Gambia verbunden. Die will sie auch weitergeben: „Seit einigen Jahren unterhält sie in Gambia die ,Amadu Bansang Jobarteh School’, in der Kinder die traditionelle Musik ihrer Heimat erlernen können.“ Tickets (26 Euro, 12Euro erm., Kulturpass möglich) gibt es unter Tel. 521 521 oder info@cube521.lu.





