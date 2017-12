Von Vesna Andonovic

„I only know one truth: It's time for the Jedi ...to end“, verkündete der wiederauferstandene Luke Skywalker im Trailer. Läutet der achte und vorletzte Teil der Sage also wirklich das Ende der Weltraumritter ein? Sicher ist eines: Schriftsteller Salman Rushdie ist derzeit der traurigste Star Wars-Fan der Welt.



„Carrie Fisher war eine krasse Prinzessin ...