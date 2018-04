Die Kinokolumne "D'Woch am Kino" startet neu. Die LW-Kulturredakteure blicken ganz persönlich und kommentierend auf das Geschehen in den Lichtspielhäusern und in der Filmbranche.

Stalin, Gaston und die Huppert

Die LW-Kulturredakteure blicken ab sofort ganz persönlich und kommentierend auf das Geschehen in den Lichtspielhäusern und in der Filmbranche. Selbstverständlich auch auf Filme wie zum Beispiel einer der Neustarts der Woche: „The Death of Stalin“. Die britisch-französische Komödie um das Machtgerangel nach dem Tod des sowjetischen Alleinherrschers hat ihren Kinostart mitten im Konflikt um die diplomatischen Verspannungen nach dem Fall Skripal.



Doch schon Ende Januar wurde der Groteske, die der Regisseur Armando Iannucci nicht als Russlandkritik, sondern Polit- und Machtsatire sehen will, die Vertriebsgenehmigung vom russischen Kulturministerium entzogen – und damit ein Quasiverbot des Films verhängt. In der Begründung heißt es laut KNA, dass es sich um eine gezielte Provokation handle, die Unfrieden in die russische Gesellschaft trage. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Schon der Trailer zeigt die Debatte der Erben der Macht um Stalins Körper, den sich niemand zu berühren traut und der doch nicht einfach im ausgetretenen Urin liegen bleiben soll.

Wie auch der weitere Neustart der Woche, „Gaston Lagaffe“, dient eine BD als Vorlage. Natürlich hat die frankobelgische Comicreihe „Gaston“ viele Fans – was lag da ferner, als auch diese Abenteuer um den ungeschickten, experimentierenden Büroboten in einer Realadaption auf die Leinwand zu bringen. Doch Vorsicht: Da wird ordentlich mit Hau-drauf-Humor gearbeitet. Wer es seriöser, aber doch auch fantastisch mag, wird mit „Madame Hyde“ glücklich. Isabelle Huppert schlüpft in diese feministische Reinkarnation der klassischen Rolle Jekyll/Hyde.



Dafür gab es immerhin beim letzten Festival von Locarno den Preis als beste Darstellerin. Und doch ist das nicht einfach nur eine gut gespielte Romanadaption im zeitgenössischen Setting. Letztlich ist es auch stellenweise eine Parabel auf die Schwierigkeiten des französischen Schulwesens.

