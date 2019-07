Spider-Man und Annabelle flitzen ab diesem Mittwoch wieder durch die Kinosäle: Welche Neustarts Kinofans noch erwarten dürfen und erste Geschmacksproben in den Trailern.

Kultur 5

Spinnenmännchen und starke Frauen auf der Leinwand

Sophia SCHÜLKE Die Kinoneustarts der Woche: Spider-Man und Annabelle flitzen ab diesem Mittwoch wieder durch die Kinosäle. Welche Neustarts Kinofans noch erwarten dürfen und erste Geschmacksproben in den Trailern.

Langsam rückt sie näher, die Ferienzeit. Selbst Superheld Peter Parker packt seinen Koffer und checkt mit Freunden auf einen Europatrip ein.

Doch statt Besichtigungstour und Sommerflirt steht für den freundlichen Spinnenmann wieder neue Arbeit an. In Venedig wird er von Nick Fury, dem Leiter des Geheimdienstes S.H.I.E.L.D. angeheuert, um gegen zerstörerische Elemente-Monster zu kämpfen.

Mit „Spider-Man: Far From Home“ gibt Tom Holland bereits seinen fünften Auftritt als Spider-Man. An seiner Seite spielen Samuel L. Jackson, Zendaya, Jake Gyllenhaal und Marisa Tomei.

Filmkritik: „All You Need is Love“ Plötzlich ein Superstar, weil die Welt die Beatles vergessen hat: „Yesterday“ von Oscar-Preisträger Danny Boyle ist eine Liebeserklärung an die Beatles und ein Glaubensbekenntnis an das Gute.

Damit ist der Weltuntergangsstimmung bei den heute startenden Kinofilmen aber noch nicht Genüge getan. Aufgaben, die größer sind – und sogar haariger – als sie selbst, stehen auch Jack-Russell-Terrier Max, Spitz-Dame Gidget und Shih-Tzu Daisy bevor.

In dem Animationsfilm „The Secret Life of Pets 2“ müssen die Haustiere nicht nur ein in der Großstadt abhanden gekommenes Menschenkind finden, sondern auch noch ein Quietscheentchen aus den Klauen neurotischer Katzen retten.



Die Filmmusik zu „The Secret Life of Pets 2“ stammt übrigens von Oscarpreisträger Alexandre Desplat („Grand Budapest Hotel“, „The Shape of Water“), dessen Oper „En silence“ im Februar im Grand Théâtre uraufgeführt und von United Instruments of Lucilin koproduziert wurde.

Donald Duck wird 85: Interview mit Zeichner Gulbransson In seinem ersten Film „Die kluge kleine Henne“ hatte Donald Duck nur eine Nebenrolle. Das ist 85 Jahre her.

Fans des Horror-Genres werden sich indes auf „Annabelle Comes Home“ freuen. In dem dritten Teil um die Teufelspuppe müssen drei Teenager nicht nur Annabelle, sondern auch wieder erweckten Geistern gegenübertreten.



Ebenfalls gruselig, aber in anderen Dimensionen, geht es in „Der Goldene Handschuh“ von Fatih Akin zu. Seine Literaturverfilmung zeichnet die Morde eines Hilfsarbeiters in den 70er-Jahren im Hamburger Kiezmilieu nach.

Beim Deutschen Filmpreis gab es dafür einen Preis für das Beste Maskenbild.

Mit „Carmen y Lola“ (im Foto Rosy Rodriguez) läuft ein Film der baskischen Regisseurin Arantxa Echevarría an, der in diesem Jahr in der „Quinzaine des réalisateurs“ in Cannes vorgestellt wurde.

Das romantische Drama erzählt die Geschichte zweier Frauen in Madrid, die sich ineinander verlieben, aber einer sehr konservativen Roma-Gemeinschaft angehören.

______

Das komplette Programm auf den Kinoseiten 47 bis 49 und auf wort.lu.