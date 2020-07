Spaßkanone der Nation: Fausti wird 80

Fausti feiert seinen 80. Geburtstag, blickt auf 68 Jahre Musik zurück und denkt an den letzten Vorhang - mit zahlreichen Videoauszügen aus Andy Bausch Doku "Faustino - One Man Show"

Der Mann ist ein Phänomen. Langlebiger, bekannter und beliebter als Astrid Lulling, Jean-Claude Juncker und Jean Asselborn zusammen. Und das will im kleinen Großherzogtum schon etwas heißen. Bestenfalls die Queen könnte es da mit Fausti aufnehmen. Schließlich hat sie ja auch schon ein paar Lebensjahre Vorsprung - doch Fausti holt auf, den er wird - man mag es kaum glauben - am 24. Juli 80 Jahre alt.

Das große Foto auf dem Luxemburgs Inbegriff des Entertainers, so wie Land und Leute ihn seit weit über einem halben Jahrhundert kennen, breit grinst, ist zwar in Nachruf-Schwarz-Weiß, er erfreut sich jedoch bester Gesundheit – und hat dieser Tage besonderen Grund zum Feiern: Faustino Cima wird an diesem 24. Juli 80 Lenze jung.

Was bei den meisten wie eine abgedroschene Floskel klingt, passt auf den Mann mit dem üppigen Schnauzer wie die sprichwörtliche Faust auf’s Auge.

In Sachen Energie ist er unschlagbar, da wird vor Neid selbst das rosa Häschen aus der Batteriewerbung blass ...