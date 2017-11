Par Marc Thill



Le 17 novembre 1917 disparaissait l’un des plus grands artistes français, le sculpteur Auguste Rodin (1840-1917) dont l’œuvre «Le Penseur» est aujourd’hui une icône de l’art occidental. Au palmarès des artistes européens les plus connus dans le monde, Rodin occupe l'une des trois premières places aux côtés de Pablo Picasso (1881-1973) et de Léonard de Vinci (1452-1519).



Pour Clémence Goldberger, directrice de la communication du Musée Rodin à Paris, l'œvre du sculpteur fait forcément partie du patrimoine culturel universel ...