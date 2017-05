(ham) - Im Alter von 52 Jahren ist in der Nacht zum Donnerstag in den USA der bekannte Rockmusiker Chris Cornell gestorben. Der Tod sei "unerwartet und plötzlich" gewesen, so ein Sprecher des Künstlers in einem Statement an "The Associated Press". Die Familie sei zutiefst betroffen, die Todesursache derzeit noch ungeklärt.

Als Frontmann der Band Soundgarden war Cornell in den Neunzigern neben Kurt Cobain (Nirvana) und Eddie Vedder (Pearl Jam) zu einer der schillernsten Grunge-Ikonen avanciert, bevor er sich in der Folgezeit als Songwriter und Solo-Künstler einen Namen machen konnte.

"Black Hole Sun" und "Spoonman" gehören wohl zu den bekanntesten Songs von Soundgarden. Daneben war Cornell aber auch als Frontmann bei diversen Projekten aktiv, darunter Audioslave (mit Mitgliedern von Rage Against The Machine) und Temple of the Dog.



Der Interpret des James-Bond-Titelsongs "You Know My Name" (Casino Royale) war zum Zeitpunkt seines Todes mit Soundgarden auf US-Tournee in Detroit. Die Band arbeitete außerdem an ihrem siebten Studioalbum, das noch dieses Jahr erscheinen sollte. Nur wenige Stunden vor seinem Ableben hatte Cornell noch via Twitter ein Foto des Konzerts in Detroit geteilt.



Cornell war mit seinen verschiedenen Projekten auch immer wieder ein gern gesehener Gast in Luxemburg. So war Cornell u.a. im Juli 2007 als Solo-Künstler beim kurzlebigen Rockhal-Festival "Red Rock" zu sehen. Soundgarden mussten 2012 indessen ein Konzert in der Rockhal absagen, um Metallica beim "Werchter Boutique Festival" in Belgien zu unterstützen. Der Auftritt wurde aber im Juni 2014 nachgeholt.