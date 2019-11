Das Sonic Visions Festival der Rockhal brachte einmal mehr Fans und Profis weit über Konzerte hinaus zusammen.

Kultur 33

Sonic Visions: Visionäres wagen

Das Sonic Visions Festival der Rockhal brachte einmal mehr Fans und Profis weit über Konzerte hinaus zusammen.

Die Festival-Landschaft in Luxemburg – zumindest im Open-Air-Bereich – ist kleiner geworden. Und selbst in der Nische ist es nicht mehr so einfach, Publikum zu einem Wochenendevent zu locken. Doch das Sonic Visions Festival der Rockhal setzte sich einmal mehr vom Donnerstag letzter Woche an bis Samstagabend durch.

33 Balthazar claude piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Balthazar claude piscitelli Alec Benjamin claude piscitelli Eckoes claude piscitelli Portland claude piscitelli THECHOPPYBUMPYPEACHE claude piscitelli Eckoes claude piscitelli Alec Benjamin claude piscitelli Alec Benjamin claude piscitelli Blanco White Foto: Claude Piscitelli Alec Benjamin Foto: Claude Piscitelli Eckoes Foto: Claude Piscitelli Nate Wood - Four Foto: Claude Piscitelli Alec Benjamin Foto: Claude Piscitelli TUYS Foto: Claude Piscitelli Eckoes Foto: Claude Piscitelli Do Nothing Foto: Claude Piscitelli Last Train Foto: Claude Piscitelli Do Nothing Foto: Claude Piscitelli Alec Benjamin Foto: Claude Piscitelli Blanco White Foto: Claude Piscitelli Last Train Foto: Claude Piscitelli Nate Wood Four Foto: Claude Piscitelli TUYS Foto: Claude Piscitelli Balthazar Foto: Claude Piscitelli TUYS Foto: Claude Piscitelli TUYS Foto: Claude Piscitelli TUYS Foto: Claude Piscitelli Alec Benjamin Foto: Claude Piscitelli Last Train Foto: Claude Piscitelli Balthazar Foto: Claude Piscitelli Portland Foto: Claude Piscitelli Alec Benjamin Foto: Claude Piscitelli Dermot Kennedy Foto: Claude Piscitelli

Das Plus für viele: Das Festival setzt nicht nur auf Konzerte (in diesem Jahr 30 Acts auf vier Bühnen – viele als so genannten Showcases, um Bands vorzustellen), sondern auch auf ein großes begleitendes Rahmenprogramm mit zahlreichen Vorträgen rund um die Musikindustrie im Ganzen – vom Produzieren bis zum Vertrieb und dem Live-Auftritt.

Rock Werchter: Abschluss mit Muse Vierter und letzter Tag in Werchter: Mit Muse und anderen Highlights schloss das belgische Festival.

Mit dem so genannten Musiclab, bei dem eingeladene Größen wie der Manager der „Imagine Dragons“, Mac Reynolds, Insiderwissen an die Szene weitergeben, schafft das Festival so auch die Ausgangsbasis für eine stärkere lokale Professionalisierung der Szene und stärkere Vernetzungen. Und das zog viele Fans und Profis an.