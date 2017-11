Par Arnaud Magrini



Le Sonic Visions a pour vocation de rassembler les différents acteurs du monde de la musique et de créer des liens. Cette édition est placée sous le thème «Tomorrows Music Experience». Bookers, agents, managers, directeurs mais aussi artistes de la Grande région et de l’international se retrouvent pour échanger sur l’évolution future de leur industrie. Cela autour de conférences, speed meetings, workshops sans oublier des concerts.

La Rockhal, le Rocklab et leurs partenaires, comme la Chambre de commerce, sortent le grand jeu et placent ce millésime sous le signe de la fête. Les illuminateurs de la «Nuit des lampions» de Wiltz mettront le feu aux hauts fourneaux. Le Sonic Visions s'adresse aussi au grand public. Différentes formules existent pour les étudiants, les amateurs de conférences ou pour les fanatiques de concerts et bien sûr pour ceux qui sont prêts à courir le marathon des trois à la fois.



L’événement accueille une quarantaine de groupes et plus de 100 conférenciers. Les concerts ont lieu sur trois scènes de tailles différentes installées à l'extérieur ou l’intérieur des hauts fourneaux. Ces scènes sont au service d’une variété de genres musicaux et mettent en avant certaines étoiles montantes. Pour ne citer que quelques highlights, on retrouvera la formation internationale émergente Superorganism, le projet solo Them Lights du batteur de Mutiny on the Bounty, le duo français Her ou encore Edsun, musicien de 25 ans originaire du Luxembourg avec son projet contemporain qui touche les frontières du r’n’b.

«Do it yourself»

Le programme des conférences et workshops zoome sur l’entrepreneuriat dans le secteur de la musique, d’où le nouveau partenariat avec la Chambre de commerce. Les conférences abordent des thèmes différents, tels les sources de revenus, les stratégies marketing online, les technologies numériques et le journalisme musical. Pour surfer sur l’air du temps, le tout sera axé du point de vue de l’artiste et du «Do it yourself».



Du côté des conférenciers, on retrouve certains piliers luxembourgeois de différentes générations comme Luka Heindrichs, du Festival Food For Your Sense, ou Marc Hauser des Rotondes, mais aussi des nouveaux venus comme la jeune productrice de clips vidéos Bianca Jaeger Montobbio. Des spécialistes venus de l’étranger sont aussi attendus. Citons par exemple Benji Rogers, entrepreneur basé à New-York, technologiste, musicien et fondateur de PledgeMusic, pionnier du modèle artist-to-fan direct. Ou encore Imogen Heap, artiste indépendante et engagée qui trouble les frontières entre la forme pure de l’art et l’entrepreneurship, qui a travaillé avec Taylor Swift, Mika, Josh Groban ou Deadmau5 pour ne citer que quelques noms.

www.sonicvisions.lu

Les conférences et activités débutent ce jeudi à 15.45 heures pour se terminer autour de 20 heures. Les concerts débutent ce jeudi à de 20.30 heures et se terminent vers minuit. La journée du vendredi commence à partir de midi pour la partie conférence, jusqu'à 19.30 heures. Les concerts auront lieu de 20 heures à 0.30 heures. Enfin, les conférences du samedi débutent à 10.30 heures pour durer jusqu’à 19.30 heures. Les concerts commencent à 20 heures, la soirée se terminera au petit matin.