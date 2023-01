Die Luxemburger Indie-Folk-Band The Tame and the Wild hat ein neues Album und Release-Konzert auf Lager. Bildliche Klänge für die Ohren.

Songs so greifbar gestalten wie Polaroids

Nora SCHLOESSER Die Luxemburger Indie-Folk-Band The Tame and the Wild hat ein neues Album und Release-Konzert auf Lager. Bildliche Klänge für die Ohren.

Akustische Gitarrenklänge, leichte Drums und Basstöne im Hintergrund sowie melancholische Lyrics, die von der sanften Stimme Seja Katharina Rockels getragen werden: Die luxemburgische Band The Tame and the Wild rund um das Duo Philippe Wenger und Seja Katharina Rockel bewegt sich im Genre des Indie-Folks. Ihre Musik erinnert an Gruppen wie Kodaline, Bright Eyes oder Of Monsters and Men.

2015 spielte die Gruppe bereits auf Musikfestivals wie dem Luxemburger Rock-A-Field, dem Open Source Festival in Düsseldorf und stand bei der Indie Week in Manchester auf der Bühne. Seitdem veröffentlichen The Tame and the Wild regelmäßig neue Songs, die alle auf Spotify abrufbar sind.

Am Samstag, dem 4. Februar, veröffentlicht die Band nicht nur ihr neues Album „We Lost More Than A Battle“, sondern gibt in diesem Rahmen auch ein Release-Konzert in den Unison Studios in Differdingen. An diesem besonderen Ort steht das Duo und Paar Wenger-Rockel auf der Bühne und wird dabei von ihrer Band in voller Besetzung unterstützt. Diese setzt sich aus Maurizio Distasi, Alain Kremer, Tom Goedert und Pete Mertens zusammen.

So intim wie ein Wohnzimmerkonzert

Dass das Musikstudio in Differdingen ein eher ungewöhnlicher Raum für Liveauftritte ist, betont auch der Bassist und Gitarrist Philippe, genannt Flëpp, Wenger: „Die Unison Studios sind ein Ort, an dem es nicht üblich ist, dass Konzerte stattfinden. Gleichzeitig ist es aber, als ob wir die Menschen zu uns ins Wohnzimmer einladen würden.“

Philippe, genannt Flëpp, Wenger ist Bassist und Gitarrist. Zusammen mit seiner Frau Seja Katharina Rockel bildet er das Duo, um das sich The Tame and the Wild dreht. Foto: Guy Jallay

Das Publikum kann sich also auf eine sehr heimelige Atmosphäre und ein Konzert im kleinen Rahmen einstellen. „Das Ganze wird ein intimer Abend, an dem wir sehr nah an den Zuschauern sein werden. Und das genießen wir natürlich“, so der Musiker in einem Interview mit dem „Luxemburger Wort“.

Die Unison Studios sind ein Ort, an dem es nicht üblich ist, dass Konzerte stattfinden. Gleichzeitig ist es aber, als ob wir die Menschen zu uns ins Wohnzimmer einladen würden. Flëpp Wenger

Doch was können sich Fans und Neugierige von dem neuen Album, das sowohl auf Spotify als auch auf CD erhältlich sein wird, erwarten? Wer sich auf der Platte vollkommen neue Songs erhofft, der wird vielleicht enttäuscht. Dafür wird „We Lost More Than a Battle“ eine Sammlung der letzten elf veröffentlichten Singles - die perfekte Gelegenheit also in die Welt von The Tame and the Wild einzutauchen oder die Tracks gebündelt in chronologischer Reihenfolge nach Erscheinungsdatum zu hören.

Alltägliche Momente musikalisch verpackt

„,We Lost More Than A Battle‘ ist kein richtiges Konzeptalbum. Es ist eher eine Sammlung an Songs beziehungsweise an Polaroids“, erklärt Flëpp Wenger. Und tatsächlich: Die CD mit den elf Tracks kommt in einer Verpackung mit elf Polaroid-Bildern, auf deren Rückseite die Lyrics des jeweiligen Songs abgedruckt sind, daher. Jedes Polaroid repräsentiert also ein Lied und macht damit sowohl die Songtexte als auch den Sound an sich greifbarer.

„Unsere Songs sind Momentaufnahmen aus dem Leben, aus dem Alltag. Das sind Themen, die uns persönlich viel beschäftigen. Daher sind unsere Tracks auch immer sehr emotionsgeladen.“ Beim genauen Hinhören fällt das auch auf. Immerhin rufen die unterschiedlichen Songs, die auf dem Album alle in der „Extended Version“ (dt. „lange Version“) enthalten sind, eine ganze Reihe von dynamischen Bildern hervor.

Das tun zwar auch die bisher auf Spotify veröffentlichten „Radio Edit“-Titel, ist die Wirkung auf dem neuen Album dennoch stärker.



Verbildlichung von Songs und Klängen

Stolz präsentiert Flëpp Wenger das besondere CD-Format des neuen Albums. Jeder Song wird durch ein Polaroid-Bild dargestellt. Foto: Guy Jallay

Dabei spielt das Visuelle in dem Universum der Band eine große Rolle, wie Flëpp Wenger betont. „Wir wollten etwas veröffentlichen, bei dem die Menschen etwas in der Hand halten und darin blättern können. Deswegen die CD mit den einzelnen Polaroids.“ Warum die Gruppe sich für das etwas veraltete Medium CD und nicht für eine Vinyl-Platte, die seit geraumer Zeit einen Aufschwung erlebt, entschied, ist schlichtweg ein Kostenpunkt.

„Unsere letzte EP ist auf Vinyl erschienen, aber so etwas bringt eben sehr hohe Kosten mit sich. Und die Lieferzeiten liegen bei etwa 14 Monaten“, so der Gitarrist und Bassist.

Die Produktion von Musikvideos ist ebenfalls eine Budgetfrage. Zwar erscheint im Kontext des neuen Albums jetzt kein neues Video, „es steht aber noch eins in Planung. Und zwar zu einem Livesong.“ Schließlich haben auch bewegte Bilder in der Musik ihre Bedeutung. „Oft hat Seja zu den einzelnen Songs bereits beim Schreiben Ideen für ein Video, weil sie dann schon einzelne Bilder zu der Single im Kopf hat“, erklärt Flëpp Wenger.

Unsere Songs sind Momentaufnahmen aus dem Leben, aus dem Alltag. Flëpp Wenger

Obwohl der Bassist und Gitarrist seit ihrer Zusammenarbeit mit Tom Gatti einen Wandel in ihrer Musik und vor allem einen Fortschritt in ihrer Produktion feststellen kann, schreibt das Duo Wenger-Rockel ihre Songs noch immer ganz traditionell mit der akustischen Gitarre. Das Resultat: Verträumte Indie-Folk-Klänge, die sich definitiv hören lassen.

Zum Release-Konzert und dem neuen Album Das Release-Konzert zum Album „We Lost More Than A Battle“ findet am Samstag, dem 4. Februar, um 18.30 Uhr in den Unison Studios (1535° Creative Hub) in Differdingen statt. Auf der Bühne stehen nicht nur The Tame and the Wild, sondern auch Gastmusiker - darunter auch Philippe Colling. Karten sind auf www.luxembourg-ticket.lu erhältlich. Das Album ist ab der Veröffentlichung auf Spotify abrufbar und kann als CD über die Website der Band erworben werden: www.thetameandthewild.com.

