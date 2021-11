Ein bisher unbekanntes Stück, auf dem die beiden Ex-Beatles mitwirken ist in Birmingham aufgetaucht. Ein halber Beatles-Song? Nicht ganz.

Nach 53 Jahren

Song mit George Harrison und Ringo Starr entdeckt

(dpa) - Auf einem Dachboden in Birmingham ist ein verschollener Song entdeckt worden, der einst von dem 2001 gestorbenen Beatle George Harrison und seinem Bandkollegen Ringo Starr (81) eingespielt worden war. Das Musikstück mit dem Titel „Radge Shaam“ stammt aus der Feder des Journalisten Suresh Joshi, der die Beatles mit dem indischen Yoga-Guru Maharishi Mahesh Yogi und dem Sitar-Spieler Ravi Shankar bekannt gemacht hatte, wie das Beatles-Museum in Liverpool am Mittwoch mitteilte.

Die Band hatte sich Ende der 1960er Jahre einige Zeit von dem Guru inspirieren lassen und war für Unterricht in Transzendentaler Meditation sogar nach Indien gereist. Shankar hatte Harrison das Sitar-Spielen beigebracht. Diese „indische Phase“ gilt als einer der produktivsten Abschnitte der Beatles, was ihr Songwriting angeht. Ein Großteil des in Indien entstandenen Materials landete später auf dem „White Album“.

George Harrison mit seiner Sitar in Mumbai. Neben ihm sitzt die britische Schauspielerin Rita Tushingham. Archivfoto: AP

Nach Angaben der BBC kam es zu der Kooperation für „Radge Shaam“ als Harrison und Starr 1968 eine Pause von den Aufnahmen zu „Hey Jude“ im Londoner Trident Studios machten. Im Studio nebenan arbeitete Joshi an der Musik zu einem Filmprojekt namens „East meets West“.

Die Aufnahme, bei der Harrison an der Gitarre und Starr am Schlagzeug zu hören sind, wurde am Mittwoch im Beatles-Museum vorgestellt, danach im Programm der BBC gesendet. In den 53 Jahren zuvor war sie in Vergessenheit geraten - Joshi hatte das Stück nie veröffentlicht, „die Beatles hatten nach ihrer Trennung andere Probleme“ sagte er dem Sender. Erst während der Corona-Pandemie habe er beim Aufräumen mit einem alten Freund die Bänder wieder entdeckt und von einem befreundeten Produzenten restaurieren und mixen lassen.

Die Einnahmen aus dem Verkauf des Stücks sollen einem wohltätigen Zweck zugute kommen.