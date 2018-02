15 Jahre nach ihrer Auflösung kommen Marc Almond und Dave Ball noch einmal für eine letzte Show als Soft Cell zusammen. Am 30. September soll es in London so weit sein.

Soft Cell geben ein letztes Konzert

(dpa) - Ihr Hit „Tainted Love“ war ein Welterfolg: Das britische New-Wave-Duo Soft Cell findet sich fast 15 Jahre nach der Auflösung noch einmal zu einem letzten Konzert zusammen. Am 30. September wollen Sänger Marc Almond und Keyboarder Dave Ball in der O2-Arena in London auftreten.

„Ankündigung!! Eine Show, eine Nacht, ein letztes Mal - Soft Cell wird live auftreten“, schrieb Almond am Mittwoch beim Nachrichtendienst Twitter. Anlass ist das 40. Jubiläum der Gründung der Band, das im Jahr 2019 ansteht.

ANNOUNCEMENT!!

ONE SHOW, ONE NIGHT, ONE LAST TIME - SOFT CELL WILL PERFORM LIVE AT @TheO2 London, UK. SEPT 30TH 2018. TICKETS ON SALE THIS FRIDAY! https://t.co/x9FeEtmCthhttps://t.co/a2J8A8UyKJpic.twitter.com/MjikUp7ouX — Marc Almond (@MarcAlmond) February 21, 2018

Holly Johnson, einst Sänger der erfolgreichen Popgruppe Frankie Goes to Hollywood, reihte sich auf Twitter in die Schar begeisterter Fans ein: „Elektro-Träume werden wahr“, schrieb er. Marc Almond kündigte eine „wilde Feier“ an. Es gebe „alle Songs, die Ihr wollt“.

(Artikelfoto: Manezh Kadetskogo Korpusa / CC BY-SA 2.0)