Konzerte, Workshops und Performances - die Philharmonie erkundet in einem Themenfestival die Klänge der Natur für ein junges Publikum.

Am Wochenende

So wird Natur hörbar - nicht nur für Kinderohren

Konzerte, Workshops und Performances - die Philharmonie erkundet in einem Themenfestival die Klänge der Natur für ein junges Publikum.

(mt/C.) - Windstürme, Regenplätschern, Meeresrauschen, Vogelgezwitscher, Donner – die Natur ist nicht stumm, sie überrascht mit vielen Klängen und man kann ohne Zweifel behaupten, die Natur ist sehr musikalisch, nur muss man ihr richtig zuhören. Nach „Percussion Extravaganza“ und „Chrëschtdag“ findet an diesem Wochenende ein weiteres Themenfestival für junges Publikum in der Philharmonie statt, wobei das Thema die Natur ist. Sie hat seit jeher Komponisten zu zahlreichen Kompositionen inspiriert. Musik und Umwelt stehen sich also sehr nahe. Genau das möchte das Themenwochenende „Dive Into Nature“ der Philharmonie einem jungen Publikum und natürlich auch ihren Eltern deutlich machen.

So werden am Samstag und Sonntag zahlreiche Konzerte in unterschiedlichen Begleitsprachen angeboten: „D’fënnef Elementer“, „D’Lotti sicht seng Noss“, „Der Baumgeist“, „D’Klangwelt vun de butzeg klengen Déierchen“, „Les sons des petits animaux“ und „Musique verte et renouée du Japon“. Interpretiert werden diese Werke von hochklassigen Künstlerinnen und Künstlern, unter anderem von VOCES8, einem britischen A-cappella-Ensemble, das für den Grammy Award nominiert wurde. Auch das Orchestre Philharmonique du Luxembourg ist mit dabei. Gemeinsam mit Schülern aus der Europaschule Kirchberg werden die Philharmoniker Werke wie die „Four Sea Interludes“ aus Benjamin Brittens Oper „Peter Grimes“, Arthur Honeggers sinfonischem Satz „Pacific 231“ und „Wood“, eine Gemeinschaftskomposition, aufführen. Und was wäre ein Naturfestival ohne Vögel? Ein Spaziergang in Richtung Mudam, der von Vogelsängern begleitet wird, lädt dazu ein, auch die Umgebung der Place de l’Europe musikalisch zu erkunden.

Im Foyer der Philharmonie wird derweil die Tanzperformance „Welcome to the Jungle“ von Elisabeth Schilling aufgeführt, an der man auch mitwirken kann, genauso wie bei den kostenlosen Bastelateliers, bei denen man selbst Tiere gestalten kann. Dort wird ebenfalls Saxofon Performances, ein Ensemble aus dem Musikkonservatorium aus Esch/Alzette, sein Können zeigen.

Beim Instrumentenkarussel dürfen derweil neugierige Kinder mit Musikerinnen und Musikern des OPL Instrumente testen und sich auch die Instrumentenausstellung von Michael Bradke rund um das Thema Wasser anschauen.

Das komplette Programm und weitere Infos auf der Internetseite der Philharmonie.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.