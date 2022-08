22.000 Besucher werden übers Wochenende zur größten Party Luxemburgs in Echternach erwartet. Und so sieht das aus. Eindrücke in Bildern.

e-Lake Festival in Echternach

So schön lässt sich mit 50.000 Watt feiern

