Die Autorin Banana Yoshimoto wagt sich in Richtung Fantasy – und bezaubert damit auf ihre ganz eigene Art.

Kultur 5 Min.

Lesezeit

So schön kann ein Einblick in Japans Kultur sein

Daniel CONRAD Die Autorin Banana Yoshimoto wagt sich in Richtung Fantasy – und bezaubert damit auf ihre ganz eigene Art.

Gewiefte Kulturfans können sich vielleicht erinnern: Im Frühsommer 2012 kam im Grand Théâtre das Musiktheater „The Raven“ zur szenischen Uraufführung. Der Japaner Toshio Hosokawa schrieb damals eigens für die Musikerinnen und Musiker rund um das Luxemburger Ensemble United Instruments of Lucilin neue Klänge. Was das mit Banana Yosihmotos gerade erschienenen Roman „Ein seltsamer Ort“ zu tun hat? Hosokawa setzte in dem Vorgespräch zu dem Musiktheater rund um das düstere Gedicht um Edgar Allan Poe ein besonderes Statement vorweg.

Banana Yoshimoto: "Ein seltsamer Ort", Diogenes Verlag, 320 Seiten, 25 Euro. Foto: Diogenes

Ein Statement, das für Europäer vielleicht ein Schlüssel auch für den Roman Yoshimotos sein könnte: „In unserer Kultur sind Mensch und Natur viel stärker miteinander verbunden. Im traditionellen japanischen No-Theater sprechen die Pflanzen und Tiere. Insofern ist mir dieser Zugang sehr nah.“

Dieses Buch bringt selbst Lesemuffel in Bewegung In Manuel Butts „Zierfische in Händen von Idioten“ vermischen sich Roadmovie und Coming-of-Age-Story. Selten macht ein Roman so viel Spaß.

„Der Rabe, der immer mit ,Nevermore' antwortet, steht für mich auch dafür, dass wir als Menschen die Natur nicht beherrschen können. Das hat sich mit den Ereignissen der Katastrophe in Fukushima gezeigt. Sie lehrt uns, Ehrfurcht vor der Natur zu haben. Es ist deshalb auch wichtig, dass wir unser Verhältnis mit der Natur überdenken und wie wir mit ihr umgehen. Bei diesem Stück wird der Mensch durch dieses mysteriöse Wesen verrückt. Das kann ein Bild für den heutigen Menschen sein, der mit seinen Fehlern konfrontiert wird.“

Yoshimoto und der Kosmos jenseits der Wörter

Und alleine dieser kleine Einblick hilft vielleicht schon, in „Ein seltsamer Ort“ weitere Ebenen oder die im Alltag schlicht in Japan übliche kulturelle Hinwendung zum Mystischen zu entschlüsseln. Im Roman wird die Erzählerin Mimi mit ganz realen Vorkommnissen und handelnden Personen, aber auch fantastischen aufgeladenen Figuren, Landschaften, Ritualen, sprechenden und symbolischen Tieren konfrontiert. Dazu mischt die Autorin Konnotationen – dankenswerterweise von der Übersetzerin Annelie Ortmanns und dem Lektorat gekennzeichnet und leicht annotiert – aus der mehr oder minder zeitgenössischen Musik- und Comicwelt Japans.

Die Struwwelpippi 2023 und die Cleverness junger Lesender Katharina Bendixen ist die diesjährige Residenzautorin in Echternach. Ihre Kinder- und Jugendbücher sind mehr als rosarote Schonkost.

Es verwundert allerdings auch nicht, dass in einem Buch rund um ein Zwillingsschwesterpaar, Yoshimoto auch ihrer eigenen Schwester so indirekt Erinnerung zollt. Sie ist Mangaka und die Zitate und Bezüge aus Manga-Reihen wie GeGeGe no Kitarō fallen auf.



So schlummert zwischen den Zeilen dieses Romans eine ganze Welt an sehr eigen durchmischten Nuancen aus dem reichhaltigen kulturellen Schatz des Landes. Auch die dauernde Wiederholung der Namen in breit stattfindenden direkter Rede ist eben schlicht – so scheint es – mit dem dauerpräsenten Respekt vor dem Gegenüber und der eben andersartigen Interaktion zwischen Menschen verbunden; von der Namensbedeutung und den damit gesetzten Konnotationen ganz abgesehen. Dann wundert es nicht, dass der eigentliche Text auf den ersten Blick einfach und unspektakulär daherkommt. Eben, weil trotz der Einfachheit viel mitschwingt. So empfiehlt sich ein Lesefluss wie bei Lyrik – oder der fokussierten Aufnahme wie bei einem Haiku.

So empfiehlt sich ein Lesefluss wie bei Lyrik – oder der fokussierten Aufnahme wie bei einem Haiku.

Bewusstes Lesen erhöht hier den Genuss

Diese aus europäischer Sicht vielleicht mühsame Langsamkeit sollte kein Grund sein, sich nicht auf Yoshimotos Buch einzulassen. Vielmehr wirkt die übersetzte Fassung viel zugänglicher als zum Beispiel ein Haruki Murakami. Yoshimoto gelingt es, einen Sog zu entfalten. Ihre erst so stark wirkende Protagonistin und Ich-Erzählerin Mimi entblößt Stück für Stück ihr Innerstes. Denn einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben, ihre Zwillingsschwester Kodachi, ist verschwunden. Und das nicht irgendwo: in ihrem gemeinsamen Heimatort, den sie seit Jahren hinter sich gelassen haben. Von Tokyo aus macht sie sich auf den Weg an diesen „seltsamen Ort“ voller Geheimnisse und Mysterien.

Britischer „Literaturgigant“ Martin Amis stirbt mit 73 Jahren Martin Amis zählt zu den bedeutendsten britischen Autoren der Gegenwart. Zu seinen bekanntesten Büchern gehören „Gierig“ und „London Fields“. Nun ist der Schriftsteller mit 73 Jahren gestorben.

Dort wird sie mit der Vergangenheit weit tiefer konfrontiert; viel mehr, als ihr das lieb ist: der Tod des Vaters, das Koma der Mutter, Trauer und Hoffnung, eine alte, ungelöste Schuld, die Pflegeeltern, eine außergewöhnliche DNA-Linie, die Spiegelung durch Personen voller ungewohnter Eigenheiten, aber tiefer Weisheit.

Oder wie es Yoshimoto selbst auf Seite 275 schreibt: „Ich hatte Mutter einmal im Stich gelassen, als ich nach Tokyo zog. Und das wusste ich auch ganz genau. Aber ich fühlte mich nicht mehr schuldig deswegen. Weil mir klar geworden war, dass alles in genau dieser Reihenfolge hatte geschehen müssen. Tokyo war meine Entscheidung gewesen, während Kodachi alle Fragen um Mutter immer im Hinterkopf behalten hatte – in jener Zeit hatten wir das Fundament für unser Leben gelegt: Kodachi hatte Kraft gesammelt, ich meine Wunden geleckt und damit geheilt; unterdessen hatten die Schwestern im »Regenbogenhaus«, der Grabwächter, Herr Kodama und alle möglichen anderen Leute, die ich noch gar nicht kannte, diese Stadt verändert – so, wie Bakterien langsam, aber sicher den Boden fruchtbar machen.“

Den anderen aber scheint es eine Art Leitfaden für die gefahrenreiche Reise in das Universum des eigenen Inneren geworden zu sein – und genau so etwas wollte ich schreiben. Banana Yoshimoto

Mit der Entwicklung aus dem „fruchtbaren Boden“ ist das gemeint, was dann – ohne es nun zu verraten – passiert. Yoshimoto gibt sich Mühe, diese „Bakterien“ und ihre Interaktion zu zeichnen.

Zentral wirkt dann zusätzlich das Nachwort, das die Autorin dem eigentlich bereits 2017 in Japan erschienenen Roman im Jahr 2020 - mitten in der Corona-Pandemie, wie sie betont – hinzufügt: „Denn für die einen mag es bloß ein langer, geschwätziger Roman sein mit viel Dialog und kitschig-schmalziger Kulisse, in dem absolut nichts passiert, außer dass seine Protagonisten ein freches Mundwerk besitzen und einfach nur da sind. Den anderen aber scheint es eine Art Leitfaden für die gefahrenreiche Reise in das Universum des eigenen Inneren geworden zu sein – und genau so etwas wollte ich schreiben.“ Gerade das macht für die Lesenden, die sich darauf einlassen, letztlich den Genuss an diesem Einblick in das fantastisch-mystische Japan aus.

_______

Eine Leseprobe finden Sie hier

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.