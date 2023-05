Die fünfköpfige Band Jemms betritt mit ihrem Debütalbum „#nirgendwieanders“ hierzulande ganz neues Terrain. Eine Platte mit Ohrwurm-Potenzial.

Wiessel mol d’Scheif

So melodisch klingt alternativer Deutsch-Pop aus Luxemburg

Nora SCHLOESSER Die fünfköpfige Band Jemms betritt mit ihrem Debütalbum „#nirgendwieanders“ hierzulande ganz neues Terrain. Eine Platte mit Ohrwurm-Potenzial.

Melancholische, deutschsprachige Lyrics treffen auf sanfte Gitarrenklänge und melodische Klaviermusik: Irgendwie erinnert der Sound der Luxemburger Band Jemms an deutsche Gruppen wie Revolverheld oder Silbermond, gleichzeitig sind ihre Songs doch etwas ganz Neues – zumindest hier in Luxemburg. Immerhin ließ sich im Großherzogtum bis jetzt keine Band finden, die ausschließlich Alternative-Deutsch-Pop macht.

Mit Jemms und ihrem kürzlich erschienenen Debütalbum „#nirgendwieanders“ ändert sich das nun allerdings. Und dass sich Deutsch-Pop aus Luxemburg definitiv hören lässt, beweist die fünfköpfige Gruppe nicht nur mit tiefgründigen, eingängigen Texten. Die werden durch die beruhigende Stimme des Leadsängers Jean-Paul Mootz hervorgehoben. Ein weiteres Plus: einprägsame Melodien.

Dabei war es nicht von Anfang an klar, dass Mike Richartz, Eric Schmit, Sylvain Schrantz, Michel Blanc und Jean-Paul Mootz eine Platte mit deutschem Pop, der mancherorts auch Indie-Einflüsse aufweist, produzieren würden. Vielmehr hat sich ihre Musik in diese Richtung entwickelt. Nur eines war sicher: Mike, Eric und Michel, die bereits zuvor zusammen für die Luxemburger Band Backyard auf der Bühne standen, wollten klanglich etwas ganz Neues starten.

„Anspruchsvoller Pop“

„Wir wollten von den harten Gitarren wegkommen und ein ganzes Album veröffentlichen, das auf Klavierklängen aufbaut. Wir wollten auch nicht mit Synthesizern arbeiten, sondern wirklich Songs machen, die für ein Klavier geschrieben sind“, erklärt Mike, der sich nicht nur die Lyrics ausdenkt, sondern für Jemms ebenfalls hinter dem Schlagzeug sitzt und für treibenden Rhythmus sorgt. „Das bedeutet allerdings, dass die Gitarren auch cleaner klingen müssen.“

3 Mike Richartz schreibt die Songtexte und sitzt am Schlagzeug. Foto: Gerry Huberty

um weitere Bilder zu sehen. Mike Richartz schreibt die Songtexte und sitzt am Schlagzeug. Foto: Gerry Huberty Eric Schmit spielt das Klavier, auf dem alle Songs des Albums aufbauen. Foto: Gerry Huberty Sylvain Schrantz ist der Bassist von Jemms. Foto: Gerry Huberty

Dieses Konzept ist in allen Songs des Debütalbums hörbar. Das Piano, das von Eric gespielt wird, dient zweifellos nicht der Hintergrundmelodie, sondern steht deutlich im Vordergrund und wirkt unterstützend zu den Songtexten. Besonders volltönend klingt das etwa bei dem Refrain von „Leeres Ziel“. Dazu mischen sich die seichten Gitarrenriffs von Michel, die in „Wiesenpiloten“ auch mal kurz solo zu hören sind.

Mit den Lyrics möchte Mike eigentlich Geschichten erzählen, sodass die Texte sowohl autobiografische Elemente enthalten als auch Erfahrungen und Eindrücke, die er aus seinem Umfeld sammelte. „Es sind eigentlich alles Anekdoten – mal mehr, mal weniger schöne“, so der Songschreiber der Band. Am besten lässt sich die Musik also, wie Sylvain betont, als „anspruchsvollen Pop“ beschreiben. „Wobei auch Singer-Songwriter-Einflüsse erkennbar sind“, so Eric.

Intensive Studioarbeiten

„Viele unserer Ideen werden konkreter, wenn wir zusammen im Studio arbeiten“, so Sylvain, der Bassist der Gruppe. Produziert wurde „#nirgendwieanders“ in Charel Stoltz Studio, Holtz Sound. Dieser trug maßgeblich zur Verwirklichung des Albums bei, wie Sylvain im Rückblick sagt: „Es gab einfach verschiedene Elemente, die für uns noch etwas unklar waren, die aber durch die Zusammenarbeit mit Charel deutlicher wurden.“

„Er leitet uns eigentlich, wenn wir zu ihm ins Studio kommen. Er sagt uns, was funktioniert und was nicht. Das hilft enorm, wenn eine Person von außen und die auch noch vieles heraushört, unsere Musik bewertet und unsere Ideen zu präzisieren versucht.“

Mike Richartz (l.) und Eric Schmit (mitte) standen zuvor bereits gemeinsam mit der Band Backyard auf der Bühne. Foto: Gerry Huberty

Da kann auch Eric nur zustimmen. „Charel holt eigentlich immer das Beste aus uns heraus“, meint dieser. Dabei findet auch der größte Teil des Arbeitsprozesses der Band im Studio statt. Bei Jemms schreibt nicht jeder seinen eigenen Part, sondern die fünf setzen sich wirklich zusammen und arbeiten gemeinsam im Studio an den einzelnen Titel. „Manchmal wird auch einfach drauflos geklimpert und dann entsteht daraus eine Songmelodie“, so Eric.

Liebe zum Detail

An „#nirgendwieanders“ haben die fünf Luxemburger mehrere Jahre gearbeitet, wobei das Einspielen Stück für Stück über anderthalb Jahre zusammenkam. Und obwohl es Jemms noch nicht so lange in dieser Gruppenkonstellation gibt – auf den Bandnamen haben sich die Männer vor etwa einem Jahr geeinigt – gab es gleich zu Beginn einen Sängerwechsel.

Hier wurde mit viel Liebe zum Detail gearbeitet. Und das spiegelt sich eben in der Musik von Jemms wider.

Ihr ursprünglicher Sänger kam aus Deutschland und eigentlich sind sie auch seinetwegen darauf gekommen, deutschsprachige Songs zu schreiben. Da dieser Luxemburg allerdings verlassen hat, waren Mike, Eric, Sylvain und Michel auf der Suche nach einem neuen Gesangstalent und sind zufälligerweise auf Jean-Paul gestoßen. Gemeinsam mit ihm ist dann auch das Debütalbum entstanden.

Das Endergebnis hat zehn Songs. Diese hängen zwar textlich nicht zusammen, dennoch lässt sich – zumindest klanglich – ein roter Faden erahnen. Und auch das Cover macht neugierig auf die Albumtracks, wobei dieses bildlich bereits auf den Inhalt der Songs aufmerksam macht. Hier wurde mit viel Liebe zum Detail gearbeitet. Und das spiegelt sich eben in der Musik von Jemms – der Bandname setzt sich übrigens aus den Initialen der Namen der Mitglieder zusammen – wider.

Das Album „#nirgendwieanders“ ist auf Spotify und Apple Music erhältlich.

