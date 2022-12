Am Donnerstag feiert Esch2022 offiziell ein letztes Mal. Unter dem Titel „Rewind - Play - Forward“ findet ein Jahresrückblick statt.

Das große Finale

So läuft die Abschlussfeier von Esch2022 ab

Am Donnerstag feiert Esch2022 offiziell ein letztes Mal. Unter dem Titel „Rewind - Play - Forward“ findet ein Jahresrückblick statt.

(mt) – Unter dem Titel „Rewind - Play - Forward“ geht am kommenden Donnerstag, dem 22. Dezember, ab 17.30 Uhr in der Rockhal in Belval und ab 23 Uhr im Kulturzentrum L’Arche im benachbarten Micheville die Abschlussfeier von Esch2022 und der 19 teilnehmenden Gemeinden an diesem europäischen Kulturhauptstadtjahr über die Bühne. Gemeinsam wollen die Veranstalter die Klänge und Farben von Esch2022 noch einmal aufleben lassen. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Reservierung ist aber erforderlich.

Die Gemeinden sowie lokale Akteure sorgen dank Videoshows, immersiven Bild- und Tonerlebnissen, Flashbacks, Ausblicken und Podiumsdiskussionen für einen unterhaltsamen und emotionalen Abend. Den roten Faden dieses Jahresrückblicks bilden zwölf themenbasierte Auftritte, wobei künstlerische Errungenschaften, neu entstandene Orte, kulturelle Erschließungen bestehender Orte, neue virtuelle und digitale Horizonte, Künstlerresidenzen, nachhaltige Projekte, Immigrationsgeschichten, Kultur- und Industrieerbe, lokale Traditionen, grenzüberschreitende und internationale Zusammenarbeit mit Kaunas 2022 und Novi Sad 2022 im Fokus stehen.





Ab 20.30 Uhr beginnt der zweite Teil der Veranstaltung, der bis 23 Uhr dauert. Er setzt sich aus vier Themenschwerpunkten zusammen:

Ein Apéro Littéraire aus dem Esch2022-Projekt „Rêves d’Europe“ der Gemeinde Bettemburg – eine Aufführung mit Liedern und Schauspiel zum Thema Europa; das Projekt BELONG mit Worldmusic; das grenzüberschreitende Projekt La Jungle – Collaborations Brutes (Belgien-Frankreich), ein grenzüberschreitendes Pop-, Rock- und Elektro-Musikprojekt; Désoeuvrés and E(s)chauffés mit urbanen und multidisziplinären Besonderheiten des Jahres der Europäischen Kulturhauptstadt 2022.

Die Party geht ab 23 Uhr auf der anderen Seite der Grenze weiter. Ein Bus bringt die Besucher nach Frankreich in die Arche in Micheville, wo man die ganze Nacht zu pulsierenden elektronischen Beats tanzen kann.

Zugang zu den Veranstaltungen am besten mit dem öffentlichen Transport. Parkplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität findet man am CFL-Parkplatz Bahnhof Belval, an der Maison du Savoir und entlang der Avenue des Hauts-Fourneaux. Zwischen 16 Uhr und 3.30 Uhr verkehren alle 15 Minuten kostenlose Shuttle-Busse zwischen Belval und Micheville. Sie sind für Personen mit Eintrittskarten für die Veranstaltung zugänglich. Menschen im Rollstuhl sollen sich an accessibility@esch2022.lu wenden. Weitere Infos und Reservierung:

www.esch2022.lu

