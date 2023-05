Am Wochenende eröffnete das Luxembourg Open Air die Festivalsaison und zog Tausende Fans elektronischer Musik nach Belval.

So ausgelassen war das Opening des LOA Festivals

(nos) – Für pulsierende Beats, treibenden Sound und dröhnenden Bass sorgten am Samstag jede Menge nationaler und internationaler DJs. Vor der imposanten Industriekulisse um die Place de l’Académie fand zum zweiten Mal das LOA Festival in Esch/Belval statt.

Ab dem frühen Nachmittag bis in den späten Abend hinein tanzten und feierten hier Tausende Menschen zu Electronic Dance Music, Deep House, Tech House und Techno. Headliner wie Tchami, Byor oder Marten Hørger heizten dem Publikum so richtig ein. So bunt und lebendig erlebt man Belval selten!

LW-Fotografin Caroline Martin verfolgte den zweiten Festivaltag mit der Kamera. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie mit den atemberaubendsten Momenten.

26 Die besten Bilder vom LOA-Festival in Belval

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. In Belval stand am Wochenende das LOA-Festival (Luxembourg Open Air) auf dem Programm. Unsere Fotografin Caroline Martin war am Samstag vor Ort.





