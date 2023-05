Er prägte den Sound der legendären Eighties-Band The Smiths entscheidend mit: Nun ist der britische Bassist im Alter von 59 Jahren gestorben.

80er-Jahre-Ikone

Smiths-Bassist Andy Rourke ist tot

Er prägte den Sound der legendären Eighties-Band The Smiths entscheidend mit: Nun ist der britische Bassist im Alter von 59 Jahren gestorben.

(dpa/jt) - Bassist Andy Rourke von der legendären britischen Band The Smiths ist tot. Der Musiker sei im Alter von 59 Jahren „nach langer Krankheit an Bauchspeicheldrüsenkrebs“ gestorben, teilte sein früherer Bandkollege Johnny Marr am Freitag mit. „Andy wird allen, die ihn kannten, als freundliche und schöne Seele in Erinnerung bleiben und Musikfans als überaus begabter Musiker.“

Marr schrieb außerdem: „Es war ein absolutes Privileg, ihm beim Spielen dieser glänzenden Basslines zuzusehen, etwas wirklich Beeindruckendes. Eine bestimmte Erinnerung kommt mir immer in den Sinn: Als ich neben ihm am Mischpult saß und ihn seinen Bass auf dem Song 'The Queen Is Dead' spielen sah. Es war so beeindruckend, dass ich zu mir selbst sagte: 'Diesen Moment werde ich nie vergessen.'“

Auch andere Branchenkollegen streuten Andy Rourke in online veröffentlichten Botschaften Rosen. Mat Osman, der Bassist von Suede, bezeichnete Rourke als „absolut einzigartig“. Rourkes Sound sei unverkennbar gewesen. Tim Burgess von den Charlatans nannte das frühere Smiths-Mitglied „einen inspirierenden Musiker mit einem Stil, der so viele von uns dazu gebracht hat, Bass zu spielen“.

The Smiths wurden 1982 von Marr und Sänger Morrissey gegründet und wurden mit Hits wie „There Is A Light That Never Goes Out“ und „This Charming Man“ weltberühmt. Das britische Musikmagazin „NME“ wählte die Rockband zu den einflussreichsten Künstlern der Geschichte – noch vor den Beatles. Bands wie Radiohead, Oasis, Blur und Suede gaben an, von den Smiths inspiriert worden zu sein.



Rourke schloss sich kurz nach der Gründung der Band an, die sich 1987 auflöste. Vorübergehend setzte ihm seine Heroinsucht so stark zu, dass er nicht auftreten konnte, aber er erholte sich rasch wieder. Rourke trat auch mit anderen Musikern auf, darunter The Pretenders und Sinead O'Connor.

Nachdem The Smiths sich aufgelöst hatten, startete Morrissey eine sehr erfolgreiche Solokarriere – ebenso wie Johnny Marr. 1989 heuerte Morrissey Andy Rourke als Bassist für seine Solo-Songs „The Last of the Famous International Playboys“ und „Interesting Drug“ an.

Andy Rourke im Jahr 1983 während eines Auftritts mit The Smiths im belgischen Fernsehen:

Später zerkrachten sich die früheren Bandkollegen. Im Jahr 1989 reichten Rourke und Schlagzeuger Mike Joyce Klage gegen Morrissey und Marr ein, weil sie sich im Hinblick auf die Verteilung der Einnahmen der Band benachteiligt sahen: Während die beiden kongenialen Frontmänner 40 Prozent der Profite einheimsten, blieben für Bassist und Drummer nur jeweils zehn Prozent übrig. Rourke ließ sich in dem Rechtsstreit frühzeitig auf eine gütliche Einigung ein. Joyce musste bis 1996 warten, ehe ihm das Oberste Gericht in letzter Instanz Recht gab.

Trotz der gegenseitigen Abneigung war Morrissey voll des Lobes für die musikalische Leistung von Mike Joyce und Andy Rourke, wie der Singer-Songwriter 2013 in seiner Autobiografie schrieb:

„Der Sound der Smiths schießt wie ein Komet in die Höhe: bombenartiges Schlagzeugspiel, explosive Akkorde, aggressive Basslines. Und über all dem bin ich so frei wie ein Falke, um die Leinwand so zu bemalen, wie ich will. Es ist ein Geschenk von Jesus.“